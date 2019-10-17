Правительство сочло невыполнимым целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах, и его предложено скорректировать до более реалистичных значений.

с чего всё началось

Согласно расчетам Минздрава, в 2014–2017 годах более половины потребления крепкого алкоголя было незарегистрированным.

Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем

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