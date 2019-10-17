Экономика
РБКВласти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем
Согласно расчетам Минздрава, в 2014–2017 годах более половины потребления крепкого алкоголя было незарегистрированным.
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с чего всё началось
Правительство сочло невыполнимым целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах, и его предложено скорректировать до более реалистичных значений.РБКвчера в 17:00
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Происшествия
Сын сыгравшего Тарзана актера убил мать и был застрелен
Труп пожилой женщины нашли в доме американского актера Рона Эли в округе Санта-Барбара, штат Калифорния.
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
Экономика
Крупные банки начнут оказывать госуслуги со следующего года
Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Авто
Появились первые фото Nissan X-Trail нового поколения
Новая версия Nissan X-Trail оснащается: обновленной радиаторной V-образной решёткой, новой LED оптикой с двумя уровнями, переработанным передним и задним бампером, а также новыми задними фарами.
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Политика
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»
Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях, раскрашенных в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписями "ДПС" по-русски, не является рядовой ситуацией, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби.
Хоккей
Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ
«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Единоборства
Американский боксер скончался после полученной на ринге травмы
Боксер Патрик Дэй умер в США из-за черепно-мозговой травмы, полученной на ринге в ходе боя с Чарльзом Конвеллом в Чикаго.
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
Общество
«Газпрому» отключили иностранные компрессоры через спутник
В 2012 году австрийская компания LMF дистанционно отключила "Газпрому" мобильные компрессорные станции (МКС), сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Культура
Опубликован фильм-экспедиция о традициях народов Алтая
Политика
Сатанистам разрешили собираться в Военно-морской академии США
В Соединенных Штатах сатанистам официально разрешили собираться в элитной Военно-морской академии США, передает РИА "Новости".
Культура
Фестиваль Дмитрия Хворостовского в Красноярске открыли «Реквиемом»
Происшествия
В крови сбитого полицейским мальчика нашли алкоголь
В селе Буйское Кировской области произошло ДТП, в ходе которого погиб ребенок — его сбил сотрудник полиции.
Происшествия
В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе 2019 года Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
Футбол
«Динамо» может возглавить тренер молодежной сборной Польши
Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич входит в числе претендентов на аналогичный пост в московском «Динамо».
Политика
Украина потребовала роспуска ДНР и ЛНР
Украина приступит к выполнению важнейшей части Минских соглашений только после того, как Донецкая и Луганская народные республики прекратят свое существование, заявила Дарья Олифер, представляющая Леонида Кучму (представителя Украины в контактной группе по Донбассу).
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению
Политика
Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса
В свою очередь, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением
Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
Футбол
Лионель Месси получил «Золотую бутсу»
Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
Экономика
Сбербанк представил платформу для краудлендинга
На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта.
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Гаджеты
Компания Xiaomi объявила сроки обновления смартфонов до MIUI 11
Китайская компания Xiaomi объявила сроки обновления своих смартфонов до новой версии фирменной прошивки MIUI 11.