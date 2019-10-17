Экономика
РБКВласти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем
Правительство сочло невыполнимым целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах, и его предложено скорректировать до более реалистичных значений.
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Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Экономика
Большинство квот по результатам крабовых аукционов распределено
Всего же на аукционы было выставлено квот на вылов около 46 тысяч тонн в год, что составляет меньше 50% их общего числа.
Би-порт 10:20
Авто
Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели
Rusargument 04:08
Кино
В сиквеле «Венома» появится суперзлодейка Визг
Как сообщают источники, знакомые с проектом, в сюжет «Венома 2» добавили нового персонажа комиксов Marvel — суперзлодейку Визг.
КиноПоиск 03:09
Общество
Запуск блокчейн-проекта Павла Дурова могут перенести на год
Предположительно, запуск проекта TON могут отложить на полгода или год.
Говорит Москва вчера в 15:04
Происшествия
В Хабаровском крае медведь загнал рыбаков на деревья
Московский Комсомолец 19:00
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости вчера в 04:27
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль Манбидж
Газета.Ru вчера в 06:36
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews вчера в 04:39
Авто
Официально представлен BMW 2 серии Gran Coupe
Появились первые официальные изображения компактного «четырёхдверного купе» марки BMW – 2 серии Gran Coupe.
FormaCar 08:50
Политика
Республиканцы в Сенате США планируют импичмент Трампа на 25 декабря
Как сообщает телеканал CNN, сенатор-республиканец от штата Северная Дакота Кевин Крамер сообщил журналистам о проведении инструктажа лидером республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Митчем Макконнеллом, касающегося процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Московский Комсомолец 20:15
Политика
Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля.
Коммерсантъ 17:33
Общество
Минстрой защитит российских детей от падений из окон
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой) внесёт изменения в правила строительства многоквартирных домов для предотвращения падения детей из окон.
News.ru 07:10
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью «ДПС»
Автомобиль при подъезде к дворцу сопровождали 12 конных всадников с флагами России и ОАЭ.
Ведомости вчера в 07:47
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева не явилась в суд по делу о наркотиках
Сегодня, 15 октября, в Москве должно было пройти судебное заседание по делу Бочкаревой.
Bimru.ru вчера в 06:34
Происшествия
Машина насмерть сбила двух человек на трамвайной остановке в Улан-Удэ
В Улан-Удэ вылетевший на трамвайную остановку автомобиль насмерть сбил двух человек, сообщает "Ариг Ус".
Вести.Ru 14 октября в 04:56
Космос
Миссия NASA нашла жизнь на Марсе 40 лет назад
МИР 24 вчера в 03:45
Экономика
Снижение цен на аренду жилья отметили в России
Наибольшее уменьшение цен было замечено в Омске - на 11% до уровня 16,1 тыс. руб. в месяц за двухкомнатное жилье - и в Екатеринбурге стоимость упала на 10%, достигнув уровня в 29,4 тыс. рублей.
Газета.Ru 13 октября в 19:23
Шоу-бизнес
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Экспресс газета 07:21
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Суть событий 15:55
Авто
В сентябре продажи Lada в Евросоюзе рухнули на 38%
Объем продаж автомобилей марки Lada на территории Евросоюза в сентябре 2019 года снизился на 38,6%, о чем стало известно из нового отчета Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA).
Российская газета 05:40
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Армия и оружие
США задумались об отказе от авианосцев
Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
Российская газета 06:03
Политика
Зеленский выдвинул условия реализации Киевом формулы Штайнмайера
"Президент не может обеспечить развод боевых подразделений" Напомним, Киев дал своё согласие на имплементацию формулы Штайнмайера 1 октября на переговорах в Минске.
RT на русском 13:36
Гаджеты
Ulefone представила защищенный смартфон Armor X5 за 100 долларов
Совсем недавно компания Ulefone представила бюджетный защищенный телефон начального уровня под названием Ulefone Armor X3, теперь же производитель выкатил на суд публики еще одну доступную новинку - Ulefone Armor X5.
Дни24 11:49