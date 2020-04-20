с чего всё началось

У 78 пациентов и врачей городской больницы № 1 Екатеринбурга предварительно выявлен коронавирус, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте.

Власти сообщили о коронавирусе у 78 человек в больнице Екатеринбурга

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