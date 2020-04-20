Коронавирус
РБКВласти сообщили о коронавирусе у 78 человек в больнице Екатеринбурга
У 78 пациентов и врачей городской больницы № 1 Екатеринбурга предварительно выявлен коронавирус, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте.
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У 78 медиков и пациентов екатеринбургской больницы предварительно выявили коронавирус
Московский Комсомолец Екатеринбург05:55
После вспышки коронавируса больницу № 1 в Екатеринбурге перепрофилировали в инфекционную
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Цена на нефть WTI опустилась ниже $14 за баррель
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
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Владелец торгового комплекса «Атриум» Эрнест Рудяк (собственник группы компаний «Ингеоком») сообщил, что уже в начале мая, когда придет время выплаты налоговых платежей, может наступить коллапс на рынке торговой недвижимости.
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С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
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Суд Лондона перенес слушания по экстрадиции Олега Тинькова в США
Судебные слушания об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которые должны были состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесены на более позднюю дату.
ТАСС 06:48
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Способный завершить строительство газопровода «Северный поток-2» российский трубоукладчик «Академик Черский» покинул испанский порт Лас-Пальмас и пошел в Египет.
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Федун назвал провалом аренду Шюррле
Российская газета 07:35
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В России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса
В России за минувшие сутки выявили 4268 случаев коронавируса, об этом сообщает Telegram-канал стопкоронавирус.рф.
RuNews24.ru 03:46
Общество
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Правительство России расширило рекомендуемый перечень товаров первой необходимости, включив в него все средства индивидуальной защиты, а также дезинфицирующие и антисептические средства.
ТАСС 07:08
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Голикова назвала средний возраст заразившихся коронавирусом в России
Средний возраст заразившихся коронавирусной инфекцией в России составляет для женщин 47,9 года, для мужчин - 44,7 года.
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Мишустин: ряд регионов не освоил средства для борьбы с пандемией
Регионы плохо осваивают средства, выделяемые на борьбу с коронавирусом, заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
BFM.ru 07:20
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В Москве 60 выздоровевших от коронавируса стали донорами плазмы
«Люди начали откликаться, и на сегодняшний день в Москве такими донорами стали уже 60 человек», — цитирует Ракову ТАСС.
RT на русском 05:56
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
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Общество
Пушков раскритиковал чиновницу из Краснодара за нападки на врачей
Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в твиттере возмутился из-за сообщений о том, что замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сшить бахилы.
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Вести.Ru 05:22
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Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице
В целях реализации президентского поручения Михаил Мишустин утвердил правительственное постановление от 12 апреля 2020 г. № 485, которое предписывает назначать выплаты по безработице по верхней планке тем россиянам, которые потеряли рабочее место в период коронавирусной эпидемии.
Время Бухгалтера 07:11
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Росгвардия получит миллиард рублей на аппараты ИВЛ
Правительство России выделило Росгвардии почти 1,3 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 07:11
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Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
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«ПСЖ» не может договориться с футболистами о снижении зарплат
По информации L'Équipe, генеральный директор команды Леонардо и представляющие интересы игроков Маркиньос и Тиаго Силва обсуждают вопрос снижения зарплат на 20-30%.
Газета.Ru 06:22