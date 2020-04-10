Коронавирус
Lenta.ruВласти сообщили о работающих на пределе московских больницах
Число случаев госпитализации в Москве за последние дни резко увеличилось, больницы и скорая работают на пределе. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает оперативный штаб.
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Политика
Врио главы Коми поменял министра здравоохранения
Сыктывкар, 10 апреля 2020, 13:03 — REGNUM Освободившуюся вчера должность министра здравоохранения Коми заняла Виктория Филин.
Армия и оружие
Коронавирус поразил четвертый американский авианосец
Коронавирус поразил четвертый американский авианосец. Об этом сообщили журналисты из издания Politico.
Политика
Путин поручил создать Инфоцентр по ситуации с коронавирусом
Российский лидер Владимир Путин поручил использовать единый ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19.
Происшествия
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 врачей и пациентов больницы
Уфа, 10 апреля 2020, 13:10 — REGNUM 170 результатов тестов, взятых у врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы (РКБ) в Уфе, подлежат повторной проверке и уже направлены в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов.
Космос
Китайская ракета-носитель Чанчжэн-3B потерпела аварию после старта
Игры
Cyberpunk 2077 не войдёт в стартовую линейку PS5 и Xbox Series X
Общество
Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
Общество
В Тульской области выявлено 5 новых случаев коронавируса
В Тульской области у жителей Тулы, Алексина, Донского, Киреевска и Щекинского районов выявили коронавирус.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Общество
В большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом
Москва, 10 апреля 2020, 07:12 — REGNUM Введённые из-за распространения коронавируса ограничения смягчили в 56 из 85 российских регионов, следует из подписанных в субъектах РФ нормативно-правовых актов.
Культура
Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по Третьяковке
Российский рок-исполнитель Сергей Шнуров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова проведут онлайн-экскурсию «Третьяковка со Шнуром».
Экономика
Премьер Белоруссии предлагает ЕАЭС нацелиться на дедолларизацию
Целью Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должна стать серьезная дедолларизация экономики, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
Политика
В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти
Общество
Минобрнауки сообщило о готовности вузов к сдаче летней сессии онлайн
Министр отметил, что для сдачи летней сессии можно использовать технологии, которые уже освоены в области дистанционного обучения.
Шоу-бизнес
26-летняя дочь Владимира Левкина рассказала о борьбе с раком мозга
В Instagram-аккаунте дочери экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина Виктории появился пост, в котором девушка рассказала о том, что недавно перенесла операцию.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Общество
Тепло придет в Россию в середине апреля
Тепло придет в Россию в середине апреля Жители Центральной России дождутся тепла в середине апреля.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Авто
Внедорожник Jeep Grand Cherokee и Alfa Romeo породнились
В основу нового поколения Jeep Grand Cherokee ляжет «тележка» от Alfa Romeo Giorgio, которая также является основой для седана Giulia и внедорожника Stelvio.
Общество
Правительство утвердило правила возврата денег туристам
Правила возврата денег разработаны «в целях оказания поддержки туроператорам в сфере выездного туризма в связи со сложной экономической ситуацией, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, а также защиты прав потребителей турпродукта».
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Украине выросло до 1688
На специальном официальном правительством канале Telegram 8 апреля сообщается о 1668 подтверждённых случаях заражения вирусом COVID-19.
Общество
В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции
Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
Кино
Все фильмы проекта «Дау» станут доступны онлайн со следующей недели
Где именно будут доступны фильмы — на официальном сайте проекта или в одном из онлайн-кинотеатров, Хржановский не уточнил.
Единоборства
Турнир UFC 249 официально отменен
Наука
Амазонию признали одним из древнейших очагов земледелия
Археологи выяснили, что более 10 тысяч лет назад жители равнины Льянос-де-Мохос в Амазонии разводили некоторые сельскохозяйственные культуры (тыква, маниок, кукуруза) и, возможно, выращивали искусственные леса.
Шоу-бизнес
Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.