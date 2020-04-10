Число случаев госпитализации в Москве за последние дни резко увеличилось, больницы и скорая работают на пределе. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает оперативный штаб.

Власти сообщили о работающих на пределе московских больницах

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