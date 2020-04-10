Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВласти сообщили о работающих на пределе московских больницах

Число случаев госпитализации в Москве за последние дни резко увеличилось, больницы и скорая работают на пределе. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает оперативный штаб.
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Столичные больницы и скорая помощь работают на пределе в условиях коронавируса

РИАМО06:24

Анастасия Ракова: В Москве резко увеличилась нагрузка на больницы и скорую

Вечерняя Москва05:44

Власти сообщили о работающих на пределе московских больницах

Lenta.ru06:04

Московские больницы и скорая помощь работают на пределе из-за коронавируса

Интерфакс05:58

Ракова: столичные больницы и скорая работают на пределе

Москва 2405:47

В Москве выросло число тяжелых больных с коронавирусом

Коммерсантъ06:23

Анастасия Ракова: Столичные больницы и скорая работают на пределе

Агентство Москва05:43
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Политика

Врио главы Коми поменял министра здравоохранения

Сыктывкар, 10 апреля 2020, 13:03 — REGNUM Освободившуюся вчера должность министра здравоохранения Коми заняла Виктория Филин.
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Коронавирус поразил четвертый американский авианосец

Коронавирус поразил четвертый американский авианосец. Об этом сообщили журналисты из издания Politico.
Piter.tv 05:19
Политика

Путин поручил создать Инфоцентр по ситуации с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин поручил использовать единый ресурс Информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19.
Мой Брянск 04:35
Происшествия

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 врачей и пациентов больницы

Уфа, 10 апреля 2020, 13:10 — REGNUM 170 результатов тестов, взятых у врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы (РКБ) в Уфе, подлежат повторной проверке и уже направлены в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов.
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Космос

Китайская ракета-носитель Чанчжэн-3B потерпела аварию после старта

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Cyberpunk 2077 не войдёт в стартовую линейку PS5 и Xbox Series X

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Общество

Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
РИА Новости вчера в 14:05
Общество

В Тульской области выявлено 5 новых случаев коронавируса

В Тульской области у жителей Тулы, Алексина, Донского, Киреевска и Щекинского районов выявили коронавирус.
RuNews24.ru 05:46
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В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Общество

В большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом

Москва, 10 апреля 2020, 07:12 — REGNUM Введённые из-за распространения коронавируса ограничения смягчили в 56 из 85 российских регионов, следует из подписанных в субъектах РФ нормативно-правовых актов.
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Культура

Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по Третьяковке

Российский рок-исполнитель Сергей Шнуров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова проведут онлайн-экскурсию «Третьяковка со Шнуром».
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Экономика

Премьер Белоруссии предлагает ЕАЭС нацелиться на дедолларизацию

Целью Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должна стать серьезная дедолларизация экономики, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
Газета.Ru 05:09
Политика

В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти

RT на русском вчера в 18:09
Общество

Минобрнауки сообщило о готовности вузов к сдаче летней сессии онлайн

Министр отметил, что для сдачи летней сессии можно использовать технологии, которые уже освоены в области дистанционного обучения.
Известия 05:46
Шоу-бизнес

26-летняя дочь Владимира Левкина рассказала о борьбе с раком мозга

В Instagram-аккаунте дочери экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина Виктории появился пост, в котором девушка рассказала о том, что недавно перенесла операцию.
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
RT на русском 03:48
Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 04:19
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Хоккей

Малкин заявил, что Овечкин может побить рекорд Гретцки

REGNUM 03:06
Общество

Тепло придет в Россию в середине апреля

Тепло придет в Россию в середине апреля Жители Центральной России дождутся тепла в середине апреля.
Экспресс газета 05:10
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
Авто

Внедорожник Jeep Grand Cherokee и Alfa Romeo породнились

В основу нового поколения Jeep Grand Cherokee ляжет «тележка» от Alfa Romeo Giorgio, которая также является основой для седана Giulia и внедорожника Stelvio.
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Общество

Правительство утвердило правила возврата денег туристам

Правила возврата денег разработаны «в целях оказания поддержки туроператорам в сфере выездного туризма в связи со сложной экономической ситуацией, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, а также защиты прав потребителей турпродукта».
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Число заболевших коронавирусом на Украине выросло до 1688

На специальном официальном правительством канале Telegram 8 апреля сообщается о 1668 подтверждённых случаях заражения вирусом COVID-19.
Shraibikus News 08 апреля в 05:16
Общество

В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции

Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
REGNUM 05:33
Кино

Все фильмы проекта «Дау» станут доступны онлайн со следующей недели

Где именно будут доступны фильмы — на официальном сайте проекта или в одном из онлайн-кинотеатров, Хржановский не уточнил.
Эхо Москвы вчера в 20:07
Единоборства

Турнир UFC 249 официально отменен

Газета.Ru 03:37
Наука

Амазонию признали одним из древнейших очагов земледелия

Археологи выяснили, что более 10 тысяч лет назад жители равнины Льянос-де-Мохос в Амазонии разводили некоторые сельскохозяйственные культуры (тыква, маниок, кукуруза) и, возможно, выращивали искусственные леса.
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Шоу-бизнес

Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
Live24 06:04
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В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
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