С учетом новых средств программы смогут действовать до конца года, считают в банках. В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд руб.

с чего всё началось

Власти увеличат еще на 5 млрд рублей средства, выделяемые на льготное автокредитование по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2020 году. Об этом свидетельствуют поправки в федеральный бюджет на 2020 – 2022 годы. В Минпромторге эту информацию подтвердили корреспонденту РБК.

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