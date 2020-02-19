Экономика
ToDay News UfaВласти удвоят бюджет льготного автокредитования
Бюджет государственной программы по льготному автокредитованию вырастет вдвое – с 5 млрд рублей до 10 млрд рублей.
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с чего всё началось
С учетом новых средств программы смогут действовать до конца года, считают в банках. В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд руб.Коммерсантъвчера в 13:53
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Правительство планирует удвоить бюджет программы льготного автокредитования
Красная веснавчера в 15:35
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