С учетом новых средств программы смогут действовать до конца года, считают в банках. В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд руб.

с чего всё началось

Бюджет государственной программы по льготному автокредитованию вырастет вдвое – с 5 млрд рублей до 10 млрд рублей.

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