Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaВласти удвоят бюджет льготного автокредитования

Бюджет государственной программы по льготному автокредитованию вырастет вдвое – с 5 млрд рублей до 10 млрд рублей.
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с чего всё началось

Финансирование льготных автокредитов увеличат до 10 млрд руб

С учетом новых средств программы смогут действовать до конца года, считают в банках. В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд руб.
Коммерсантъвчера в 13:53

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Правительство выделит «АвтоВАЗу» миллиарды из бюджета на продажу авто

URA.Ruвчера в 14:41

Власти дополнительно выделят 5 млрд рублей на программу льготного автокредитования

Вести.Ru03:21

Правительство планирует удвоить бюджет программы льготного автокредитования

Красная веснавчера в 15:35

Власти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию

РБКвчера в 15:18

В РФ могут увеличить бюджет программ льготного автокредитования

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Финансирование льготных автокредитов увеличат до 10 млрд руб

Коммерсантъвчера в 13:53

Правительство планирует удвоить бюджет программы льготного автокредитования

Ведомостивчера в 12:41
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 09:23, Ашберн
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Забившая приемного сына до смерти россиянка села в тюрьму на 18 лет

Вологодский областной суд вынес приговор супругам Юлии и Евгению Блохиным за убийство и истязания шестилетнего приемного сына Степана Кукина.
Lenta.ru 08:06
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Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, где он вёл шоу «На самом деле». Об этом телеведущий сообщил в своём Instagram.
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Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости 08:12
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Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»

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Армия и оружие

Российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии

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Финансы

Силуанов назвал условия снижения ставки по ипотеке

Министр финансов России Антон Силуанов, отвечая на вопросы читателей РБК, назвал условия снижения ставки по ипотеке.
РБК 08:46
Технологии

Умер Ларри Теслер, создатель функций «копировать», «вставить» для ПК

Американский программист Ларри Теслер умер в возрасте 74 лет.
Афиша Daily 04:21
Армия и оружие

Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе

Тайип Эрдоган заявил о готовности начать новую военную операцию в Идлибе.
Деловое.ТВ вчера в 04:57
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась обнаженной в душе

Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Культуромания вчера в 14:59
Общество

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
ТАСС 04:50
Общество

Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и еще четыре действующих генерала вступились за замначальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, арестованного по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей.
РИА Новости 08:31
Политика

Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

Газета.Ru 07:52
Происшествия

Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина

Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина.
Lenta.ru 08:10
Общество

Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в Литве

Белоруссия заказала еще два танкера нефти с перевалкой в литовской Клайпеде, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
РИА Новости 08:09
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Вечерняя Казань 02:08
Происшествия

Опубликовано видео жесткой посадки Ан-2 в Магадане

В сети появилось видео жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане.
Газета.Ru 06:40
Футбол

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Соперниками сборной России на групповом турнире стали сборная Бельгии (первое место рейтинга ФИФА; 1765 очков), а также команды Дании (16-е место; 1598 очков) и Финляндии (58-е; 1386).
ТАСС Спорт 04:07
Экономика

Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат

Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
ТАСС 05:39
Экономика

В ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир»

В декабре 2018 года правительство приняло постановление, согласно которому переход на карты «Мир» распространили также и на пенсионеров, получающих выплаты по линии МВД, Минобороны, Государственной противопожарной службы, Федеральной службы исполнения наказаний и Национальной гвардии.
РБК вчера в 15:09
Шоу-бизнес

Полина Диброва опубликовала фото с мужем из больницы

Состояние Дмитрия стабильное, привезла мужу Банджо, очень обрадовался. Некоторое время он пробудет в больнице.
Paparazzi.ru 03:34
Политика

Грузия обвинила Россию в кибератаке

Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке, которую, по информации грузинской стороны, та совершила 28 октября 2019 года.
REGNUM 09:04
Общество

На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР

RT на русском 07:37
Происшествия

Вертолет задел линию электропередачи в Ярославской области

ТАСС 08:31
Футбол

Президент «ПСЖ» ответил на обвинения прокуратуры Швейцарии

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи прокомментировал информацию о том, что генеральная прокуратура Швейцарии завела в отношении него дело о передаче медиаправ на чемпионаты мира и Кубки конфедераций.
Матч ТВ 07:34
Политика

Премьер Польши ожидает труднейших переговоров с Евросоюзом по бюджету

Переговоры о бюджете Евросоюза будут самыми трудными за много лет, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
РИА Новости 09:13
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
VSE42.RU вчера в 03:08
Общество

Отрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии

В Финляндии была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями.
Газета.Ru 18 февраля в 09:12
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Интерфакс 05:20
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Число жертв стрельбы в Германии возросло до девяти

BFM.ru 01:16
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