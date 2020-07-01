Документы, датированные 30 июня, есть в распоряжении РБК, их подлинность подтвердил источник в правительстве и один из разработчиков постановлений. Одно из постановлений вносит изменения в правила маркировки табачной продукции.

Власти в последний момент введут послабления для маркировки лекарств

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