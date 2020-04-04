Коронавирус
КоммерсантъВласти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника
Россия взяла тайм-аут на два дня по вопросу вывоза россиян, которые остались за границей после закрытия авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
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Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Происшествия
В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта
В Саратове скончался второй пациент, заразившийся коронавирусом в стационаре, сообщила глава регионального минздрава Наталья Мазина.
Общество
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
Происшествия
Полиция задержала выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину
Сотрудники полиции задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве местного жителя Иисуса Воробьева во время прогулки с собакой.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Финансы
Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам
На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Общество
Салоны оптики в Москве продолжат работу
В Москве салоны оптики продолжат работать во время режима повышенной готовности с 5 апреля по 1 мая.
Экономика
Россию ждет еще одна пандемия, пострашнее коронавируса?
В свою очередь безработица и падение доходов отразятся на бюджете государства еще и с той стороны, что придется увеличивать трансферты в негосударственные Фонды.
Культура
Шнуров написал гимн карантина о котах и еде
Российский музыкант, солист популярной группы "Ленинград" Сергей Шнуров спел песню о карантине и коте.
Общество
Красовский выпустил фильм о врачах больницы в Коммунарке
Лента повествует о работе врачей больницы в Коммунарке, где сейчас проходят лечение зараженные коронавирусом, сообщает RT.
Общество
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 1225
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Украине увеличилось до 1225, сообщает "Интерфакс"со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.
Происшествия
В Орехово-Зуеве произошел взрыв в пятиэтажке
В субботу, 4 апреля, в Орехово-Зуеве произошел взрыв в пятиэтажке.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции
Общество
Правительство утвердило порядок помощи россиянам за рубежом
Правительство утвердило порядок оказания помощи россиянам, оставшимся за рубежом и не имеющим возможности вернуться обратно.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Кино
В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»
Шоу-бизнес
В Instagram появился снимок актеров из «Сватов» в молодости
Пользователи интернета получили возможность увидеть изображения главных персонажей популярного сериала «Сваты» в молодые годы.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Авто
КамАЗ показал конкурента «ГАЗели»
Более легкие версии, скорее всего, оснастят 2,8-литровым двигателем Cummins ISF, который устанавливается на "ГАЗели Next".
Биатлон
Алябьев рассказал, кто написал письмо с призывом об отставке Драчева
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев рассказал, кому принадлежала идея написать коллективное письмо президенту Союза биатлонистов России Владимиру Драчеву с требованием подать в отставку.
Авто
В сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus
Под эгидой самой марки хотят возродить не только автомобиль представительского класса, но и вместительный грузовик.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
Минпромторг предлагает открыть строительные магазины
Минпромторг рассматривает возможность открытия строительных магазинов на время режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.
Игры
Вышла игра Resident Evil 3 Remake
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса
Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
В Москве установили штрафы для бизнеса за нарушение режима самоизоляции
Вступили в силу поправки в КоАП, устанавливающие ответственность предприятий за нарушение режима повышенной готовности, сообщил штаб по борьбе с коронавирусом.