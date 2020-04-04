Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВласти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника

Россия взяла тайм-аут на два дня по вопросу вывоза россиян, которые остались за границей после закрытия авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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