Коронавирус
КоммерсантъВласти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника
Россия взяла тайм-аут на два дня по вопросу вывоза россиян, которые остались за границей после закрытия авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
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Как будут возвращать заблокированных за границей россиян и сколько им заплатят
Коммерсантъвчера в 15:28
Новые графики вывоза россиян из-за границы власти РФ начнут формировать в понедельник
Интерфаксвчера в 09:11
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