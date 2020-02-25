Экономика
РБКВласти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП
Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России. РБК ознакомился с материалами ведомства. На начало 2020 года в России насчитывается около 3,1 тыс. действующих либо завершенных по истечении срока действия концессионных соглашений.
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Наука
Учёные разработали новый метод генетического редактирования CRISPR-Cas
Нидерландские учёные опробовали новый метод генетического редактирования CRISPR-Cas, который может исправлять ДНК без разрезания дефектных участков, и убедились в эффективности и безопасности данного метода.
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Общество
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
В Москве посол КНР Чжан Ханьхуэй рассказал о вакцине против нового заболевания. Об этом сообщает «РИА Новости».
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
Общество
Новый способ, как можно работать без потери индексации пенсии
Мораторий на индексацию пенсий работающих граждан длится с 2016 года, поэтому поиск возможных вариантов для получения надбавки стал очень актуальным для работающих пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
Происшествия
В Мытищах многодетная мать прыгнула в ледяной пруд, спасая собаку
Кадры спасения животного появились в социальных сетях. Жительница Мытищ рассказала, что ее собака вырвалась и побежала по льду за уткой.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Футбол
Матч «Интера» с «Лудогорцем» состоится без зрителей из-за коронавируса
Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем" состоится без зрителей из-за вспышки коронавируса на Апеннинах.
Происшествия
В Одессе женщину насмерть придавило упавшее дерево
Женщина умерла в центре Одессы после того, как на нее из-за сильного ветра упало дерево, передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины.
Политика
США планируют ввести против Венесуэлы новые санкции
Чиновник в интервью изданию подчеркнул, что президент США Дональд Трамп планирует ужесточить меры против нефтяной отрасли страны, а также против некоторых физических лиц.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
Футбол
Джордж Клуни может купить «Малагу»
Американский актер Джордж Клуни рассматривает вариант с приобретением клуба испанской Сегунды, сообщает AS.
Происшествия
Россиянин решил помочь пенсионерке и попал под арест
Россиянин решил помочь пенсионерке, которую остановил сотрудник ДПС, и попал под арест. Об этом сообщает «Вологда-поиск».
Футбол
Бензема поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Сити»
Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема дал комментарий перед матчем с английским «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Гаджеты
Коронавирус вынудил Honor демонстрировать новинки в онлайн-трансляции
Китайская компания представила новые поколения ноутбуков MagicBook 14 и 15, смартфоны Honor 9X Pro и Honor View 30 Pro, оснащенный процессором Kirin 990 и поддержкой сетей пятого поколения (5G), беспроводные наушники Honor Magic Earbuds и новую версию умных часов Honor MagicWatch 2. Во время трансляции было рассказано о технических особенностях новинок и объявлена цена на эти устройства.
Музыка
Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.
Космос
Скончалась математик Кэтрин Джонсон, рассчитавшая полет на Луну
Авто
BMW отзывает в России почти 200 автомобилей
BMW Русланд трейдинг, официальный представитель автомобильного производителя, отзывает 191 автомобиль.
Политика
МИД РФ: США отказываются обсуждать «вмешательство» России в выборы
Предложение обсуждать обвинения с американской стороны во вмешательстве России в выборный процесс в США Вашингтон неоднократно отвергал, заявил глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских 24 февраля в интервью изданию Коммерсант.
Футбол
Президент «Ювентуса» выразил готовность проводить матчи без зрителей
Ранее сообщалось, что в Италии могут провести все матчи без зрителей до 1 марта из-за коронавируса.
Хоккей
Юные хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти
Одиннадцаталетние хоккеисты устроили массовую драку на турнире кубка федерации в Тольятти.
Армия и оружие
На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием
В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Здоровье
Оптимизация системы здравоохранения Коми привела к экономии сотен миллионов рублей
Фото из архива БНК На заседании правительства Коми 21 февраля глава республики Сергей Гапликов напомнил, что в прошлом году на погашение кредиторской задолженности государственных медицинских организаций было дополнительно выделено из республиканского бюджета 850 млн рублей.
Происшествия
СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде автомобиля в Германии
В результате наезда автомобиля на толпу на карнавале в германском Фолькмарзене пострадали более 30 человек.
Армия и оружие
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Американский эсминец Ross, оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море в рамках проведения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море".
Общество
Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России
По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.
Политика
В МИД рассказали о возможной теме саммита «пятерки» СБ ООН
Борьба с общими угрозами в киберпространстве может стать одной из тем на предложенном президентом России Владимиром Путиным саммите "пятерки" СБ ООН, заявил в понедельник глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Космос
НАСА впервые обнаружило на Марсе следы толчков в глубинах планеты
Геолог Николас Шмерр из Университета Мэриленда говорит: Это первая миссия, направленная на проведение прямых геофизических измерений другой планеты, и она дала нам первое реальное понимание внутренней структуры Марса и геологических процессов.
Политика
Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма
Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.