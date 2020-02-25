Экономика

РБКРБКВласти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП

Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России. РБК ознакомился с материалами ведомства.
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с чего всё началось

Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП

Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России. РБК ознакомился с материалами ведомства. На начало 2020 года в России насчитывается около 3,1 тыс. действующих либо завершенных по истечении срока действия концессионных соглашений.
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Назван объём соглашений в рамках ГЧП

News.ru01:31

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Вести.Ru00:54

Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП

РБКвчера в 16:00

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Mockva.ruвчера в 16:54

Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП

Мой Брянсквчера в 23:42
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Общество

Счетная палата усомнилась в эффективности расходов на госадвокатов

Работа государственных адвокатов может не отвечать «высоким требованиям, гарантированным Конституцией», это создает риски для эффективности бюджетных расходов на их вознаграждения.
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В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.
Интерфакс 01:15
Транспорт

Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту

21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
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Ученые выяснили, как можно защититься от всех вирусов

Инициаторами проведения исследования стали американцы совместно с коллегами из Германии.
RuNews24.ru вчера в 02:34
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Власти Китая рассказали о вакцине против коронавируса

Комментируя создание вакцины, в госкомитете по здравоохранению сообщили, что некоторые виды разрабатываемых в Китае видов вакцин уже тестируют на животных.
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СМИ узнали о разработке новой стратегии по утилизации товаров

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая в новом правительстве курирует вопросы экологии, выступила против реформы института расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров за утилизацию отходов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.
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Происшествия

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В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess. Скончавшемуся было больше 80 лет, передает телерадиокомпания NHK.
Российская газета 00:31
Происшествия

Воспитательница детсада в Биробиджане заклеила ребенку рот скотчем

В Еврейской автономной области воспитательница заклеила пятилетнему ребенку рот скотчем, чтобы тот не кричал.
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«Ливерпуль» повторил рекорд по числу побед подряд в АПЛ

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Нападающий «Ак Барса» Кормье дисквалифицирован на одну игру

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье получил дисквалификацию за драку с Александром Павловичем в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».
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В Японии умер самый пожилой мужчина планеты

Двадцать третьего февраля в Японии умер самый пожилой мужчина планеты Ватанабэ Титэцу, ему было 112 лет, сообщило агентство Киодо со ссылкой на семью усопшего.
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В апелляционной инстанции после дополнительной экспертизы налог из кадастровой стоимости был исключён.
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Экономика

Каждый новорожденный обходится бюджету РФ в 8 миллионов рублей

Государство добилось увеличения рождаемости за счет выдачи материнского капитала, при этом его затраты на каждого новорожденного составляют не менее 8 миллионов рублей.
URA.Ru вчера в 21:45
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Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
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Путин подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов, а также прокомментировал свое более раннее заявление о том, что «люди не ощутили их результатов».
Известия 01:52
Происшествия

В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 6

В Турции на границе с Ираном зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,0. Об этом 23 февраля сообщает Геологическая служба США.
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Присяжные признали кинопродюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании

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Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
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«Яндекс» садится на «Лавку»

Эксперты на рынке ритейла ожидают скорого выхода на рынок экспресс-доставки крупных розничных сетей, пока же основной конкурент проекта «Яндекса» — сервис «Самокат», в который планируют инвестировать Mail.ru Group и Сбербанк.
Коммерсантъ вчера в 17:21
Общество

Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера

Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество.
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Экономика

Жители Чувашии вошли в список самых закредитованных

На каждого россиянина приходится в среднем 18-20 тыс. рублей просрочки Средняя задолженность семейств в Чувашии по итогам 2019 года составляет 278,5 тыс. рублей, а уровень закредитованности региона – 49%.
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Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
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Израильские врачи отказались оперировать бабушку Ивана Урганта

Пятый канал 01:42
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
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Поиск преступников и подозреваемых с использованием городских камер видеонаблюдения будет осуществляться Федеральной информационной системой биометрических учетов (ФИСБУ), которую уже разрабатывает МВД России.
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Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
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Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире

Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире, и это, по мнению известного инвестора, компания Apple.
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На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу

Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
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СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

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РИА Новости 02:11
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