Экономика

РБКРБКВласти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП

Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России. РБК ознакомился с материалами ведомства. На начало 2020 года в России насчитывается около 3,1 тыс. действующих либо завершенных по истечении срока действия концессионных соглашений.
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Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП

Мой Брянсквчера в 23:42

Минэкономразвития: вложения в концессии составляют 1,7 трлн рублей

Ведомостивчера в 18:25

Рубль в поисках еще семи

Коммерсантъвчера в 17:21

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Mockva.ruвчера в 16:54

Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП

РБКвчера в 16:00
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Канада начала военные учения в Арктике

Министерство национальной обороны Канады в понедельник, 24 февраля, информировало о начале ежегодных военных учений Nanook-Nunalivut в арктическом регионе страны Нунавут.
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Хит с нового альбома BTS набрал больше 700 млн просмотров

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США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за коронавируса

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за эпидемии коронавируса.
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Валерия считает 66-летнюю Любовь Успенскую искренней и настоящей

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Daimler может заплатить за все дизельные автомобили

Немецкий концерн готовится к дальнейшим потерям из-за дизельного скандала с автомобилями Mercedes-Benz в Германии и увеличил ассигнования на юридические и нормативные расходы, которые уже подорвали прибыль в прошлом году.
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Авто

Обновленный Hyundai Kona впервые замечен на тестах

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Киев вызвал посла Сербии из-за символики Крыма на российском стенде

МИД Украины вызвал посла Сербии Аце Йовановича из-за размещения символики Крыма на российском стенде туристической ярмарки в Белграде.
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В России в прошлом году вина произвели 33 млн декалитров, игристых вин - 13 млн декалитров, почти 30 млн декалитров винных напитков и еще 3 млн декалитров коньячных дистиллятов.
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Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане поделился мнением о победе своей команды в матче 27-го тура АПЛ над "Вест Хэмом".
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