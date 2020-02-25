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РБКВласти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП
Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России. РБК ознакомился с материалами ведомства. На начало 2020 года в России насчитывается около 3,1 тыс. действующих либо завершенных по истечении срока действия концессионных соглашений.
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В России заключены 3 тыс. концессионных соглашений на общую сумму 1,7 трлн рублей
Mockva.ruвчера в 16:54
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