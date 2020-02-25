Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВВласти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП

Минэкономразвития впервые раскрыло объем соглашений в рамках Государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы министерства. Минфин подал запрос в Центр ГЧП, чтобы провести оценку выполнения обязательств.
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Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП

Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России. РБК ознакомился с материалами ведомства. На начало 2020 года в России насчитывается около 3,1 тыс. действующих либо завершенных по истечении срока действия концессионных соглашений.
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Назван объём соглашений в рамках ГЧП

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