Экономика
Деловое.ТВВласти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП
Минэкономразвития впервые раскрыло объем соглашений в рамках Государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы министерства. Минфин подал запрос в Центр ГЧП, чтобы провести оценку выполнения обязательств.
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с чего всё началось
Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России. РБК ознакомился с материалами ведомства. На начало 2020 года в России насчитывается около 3,1 тыс. действующих либо завершенных по истечении срока действия концессионных соглашений.РБКвчера в 16:00
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В России заключены 3 тыс. концессионных соглашений на общую сумму 1,7 трлн рублей
Mockva.ruвчера в 16:54
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