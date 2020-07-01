Общество

URA.RuURA.RuВласти введут послабления для маркировки лекарств и сигарет

Остатки лекарств и сигарет, которые не успели продать до 1 июля, можно отпускать без специальной маркировки. Соответствующее постановление подготовило правительство. Маркировка лекарств, сигарет и обуви стала обязательной с начала июля.
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