Остатки лекарств и сигарет, которые не успели продать до 1 июля, можно отпускать без специальной маркировки. Соответствующее постановление подготовило правительство. Маркировка лекарств, сигарет и обуви стала обязательной с начала июля.

Власти введут послабления для маркировки лекарств и сигарет

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