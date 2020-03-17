Правительство России и Центробанк объявили о мерах поддержки экономики для минимизации последствий коронавируса и снижения цены нефти. Правительство готово выделить 300 млрд руб. и увеличить лимит госгарантий.

Общество Кинотеатры попросили поддержки у правительства Коммерческие кинотеатры не могут продолжать работу в нормальном режиме, но и не могут закрыться как муниципальные учреждения – для этого необходимо признание правительством чрезвычайной ситуации в стране, указано в письме.

Финансы Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.

Общество В Минпромторге рассказали, когда закончится ажиотаж в магазинах Ажиотаж в столичных продовольственных магазинах на днях завершится, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов 18 марта в эфире телеканала «Россия 24».

Общество В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Гаджеты ФСБ разрешила «Тинькофф Мобайлу» продавать виртуальные сим-карты «Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ) продавать услуги связи с использованием eSIM — электронной сим-карты (представляет собой чип, интегрированный в устройство на этапе производства, на который можно дистанционно записать данные оператора связи).

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Здоровье Госдума приняла в I чтении проект о госрегулировании цен на лекарства Депутаты Государственной думы во вторник приняли в первом чтении законопроект, который даёт право правительству в случае возникновении чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии ограничивать максимальные цены на лекарственные препараты.

Шоу-бизнес Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.

Общество Wintershall Dea инвестировала в «Северный поток-2» 75% от обещанного Германская Wintershall Dea, которая является одним из финансовых партнеров "Газпрома" по проекту газопровода "Северный поток-2", на данный момент направила на его финансирование около 75% от обещанных €950 млн.

Общество Пандемия коронавируса может затянуться на два года Как считает глава Института Роберта Коха (один из центральных научно-исследовательских институтов ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет все шансы на то, чтобы продлиться до двух лет, то затухая, то вновь вспыхивая, распространяясь волнами, сообщает Deutsche Welle.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Общество В СИЗО и колониях запретили свидания из-за коронавируса Федеральная служба исполнения наказаний временно запретила свидания заключенных в колониях и следственных изоляторах, чтобы снизить риск того, что в эти заведения попадает коронавирус COVID-19.

Футбол Чаловым интересуются три клуба АПЛ Москва, 18 марта 2020, 18:40 — REGNUM Согласно информации HITC, форвардом московского ЦСКА Федором Чаловым интересуются три клуба из Английской премьер-лиги.