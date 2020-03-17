Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВласти вводят новые меры поддержки экономики из-за коронавируса

Правительство России и Центробанк объявили о мерах поддержки экономики для минимизации последствий коронавируса и снижения цены нефти. Правительство готово выделить 300 млрд руб. и увеличить лимит госгарантий.
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Известия01:00

Что входит в план правительства и ЦБ по поддержке экономики

ТАССвчера в 08:55

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

RT на русскомвчера в 02:38

Правительство и ЦБ ввели меры для минимизации последствий коронавируса

РИА Новостивчера в 03:22

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

Вести.Ruвчера в 02:52

Власти вводят новые меры поддержки экономики из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 02:42

Правительство и ЦБ поддержат бизнес. Что это значит для инвестора

РБКвчера в 07:52
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Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
РИА Новости 12:49
Музыка

Представитель Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Известия 09:53
Политика

Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена

Владимир Путин подписал закон, по которому украинцы и белорусы, владеющие русским языком, будут признаваться его носителями без собеседования.
НТВ 10:59
Наука

Еще один новый путь заражения коронавирусом выявили ученые

Live24 16 марта в 06:35
Общество

Кинотеатры попросили поддержки у правительства

Коммерческие кинотеатры не могут продолжать работу в нормальном режиме, но и не могут закрыться как муниципальные учреждения – для этого необходимо признание правительством чрезвычайной ситуации в стране, указано в письме.
Ведомости 09:05
Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Российская газета 11:45
Общество

Онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за коронавируса

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» до конца апреля открыл бесплатный доступ к контенту для всех пользователей, не имеющих подписку.
Общественное телевидение России 16 марта в 22:45
Общество

В Минпромторге рассказали, когда закончится ажиотаж в магазинах

Ажиотаж в столичных продовольственных магазинах на днях завершится, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов 18 марта в эфире телеканала «Россия 24».
Красная весна 12:45
Общество

В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:35
Гаджеты

ФСБ разрешила «Тинькофф Мобайлу» продавать виртуальные сим-карты

«Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ) продавать услуги связи с использованием eSIM — электронной сим-карты (представляет собой чип, интегрированный в устройство на этапе производства, на который можно дистанционно записать данные оператора связи).
РБК 11:18
Футбол

Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев заявил о переезде в другую страну

Rostov gazeta 03:16
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Наука

Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу

Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Live24 вчера в 08:01
Общество

«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 03:13
Здоровье

Госдума приняла в I чтении проект о госрегулировании цен на лекарства

Депутаты Государственной думы во вторник приняли в первом чтении законопроект, который даёт право правительству в случае возникновении чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии ограничивать максимальные цены на лекарственные препараты.
Суть событий вчера в 04:52
Шоу-бизнес

Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса

Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.
Телепрограмма 06:25
Общество

Wintershall Dea инвестировала в «Северный поток-2» 75% от обещанного

Германская Wintershall Dea, которая является одним из финансовых партнеров "Газпрома" по проекту газопровода "Северный поток-2", на данный момент направила на его финансирование около 75% от обещанных €950 млн.
Вестник Кавказа 12:04
Шоу-бизнес

Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации

WomanHit.ru 03:44
Политика

Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе

Президент Владимир Путин призвал не верить вбросам и фейкам по поводу коронавируса в России.
Взгляд.ру 11:41
Общество

Пандемия коронавируса может затянуться на два года

Как считает глава Института Роберта Коха (один из центральных научно-исследовательских институтов ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет все шансы на то, чтобы продлиться до двух лет, то затухая, то вновь вспыхивая, распространяясь волнами, сообщает Deutsche Welle.
Журналистская правда вчера в 14:01
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском 11:55
Общество

Назван срок жизни коронавируса на различных предметах

Mockva.ru 13:23
Общество

В СИЗО и колониях запретили свидания из-за коронавируса

Федеральная служба исполнения наказаний временно запретила свидания заключенных в колониях и следственных изоляторах, чтобы снизить риск того, что в эти заведения попадает коронавирус COVID-19.
Полит.ру 10:14
Общество

В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.
РБК 12:23
Футбол

«Алавес» сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом

Выступающий в примере Алавес официально подтвердил факт заражения коронавирусной инфекции у 15 представителей клуба, сообщает Marca.
Советский спорт 12:02
Футбол

Чаловым интересуются три клуба АПЛ

Москва, 18 марта 2020, 18:40 — REGNUM Согласно информации HITC, форвардом московского ЦСКА Федором Чаловым интересуются три клуба из Английской премьер-лиги.
REGNUM 11:40
Авто

Автомобили с пробегом в России дорожают

Средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом в России к концу февраля 2020 года составила 630 тыс. рублей.
Автоновости дня 05:19
Футбол

В «Динамо» сомневаются, что чемпионат возобновится 10 апреля

Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили дал свою оценку тому, что российский чемпионат взял паузу до 10 апреля.
Матч ТВ 12:33
Здоровье

В Саратове ищут 7,5 тысячи вернувшихся из-за границы граждан

В Саратовскую область с 5 по 16 марта прибыли 9 тыс. человек, которые побывали в неблагополучных по коронавирусу странах.
СаратовБизнесКонсалтинг 13:14
Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончались более 300 человек

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса SARS-CoV-2 умерли 368 человек, количество летальных исходов практически равно числу случаев выздоровления.
Известия 15 марта в 14:16
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