Экономика

АМИТЕЛАМИТЕЛВласти выделили 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса

Малому и среднему бизнесу Алтайского края из федерального бюджета выделили дополнительные средства в качестве поддержки на время ограничительных мер в связи с коронавирусом. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать159
с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения
 правительства.
Коммерсантъвчера в 09:30

Подробнее о событии

Карачаево-Черкесия получит самые большие субсидии в СКФО на помощь бизнесу

REGNUM03:53

Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

RT на русскомвчера в 07:06

Кабмин выделил регионам ₽2 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса

РБКвчера в 08:23

Регионы получат два миллиарда рублей на поддержку МСП из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 08:08

Регионам предоставили 2 миллиарда рублей субсидий для МСП

Вести.Ruвчера в 07:23

Правительство выделило 2 млрд рублей регионам на борьбу с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 09:30

Регионы получат 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из-за COVID-19

Парламентская газетавчера в 05:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:02, Ашберн
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
420
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,3K
Политика

Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях

Напомним, ранее австралийское издание Daily Telegraph обвинило китайские власти в сокрытии данных о коронавирусе и попытках уничтожить доказательств того, что в местных лабораториях были образцы COVID-19.
Вести.Ru 03:29
17
Экономика

Правительство освободило регионы от выплат по кредитам

Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru 02:36
285
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
2,7K
Происшествия

Адвокат экс-полковника Захарченко рассказала о его «пропаже» в СИЗО

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко по-прежнему находится в специзоляторе "Кремлевский централ" в Москве, куда ранее он был перемещен из мордовской колонии после новых обвинений.
Газета.Ru 02:08
61
Общество

Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах

Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале госуслуги.
РБК 01:27
72
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
1,1K
Наука

Открыт новый эффективный способ окрашивания волос

NewInform 03 мая в 04:17
15
Здоровье

Число случаев заболевания коронавирусом в больнице Якутска достигло 56

Число выявленных случаев в офтальмологической больнице Якутска выросло до 56, за сутки в республике 29 новых случаев заболевания, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
RT на русском вчера в 03:26
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Газета.Ru 02:30
1,2K
Здоровье

В Крыму умерла первая пациентка с коронавирусом

За прошедшие сутки в Крыму выявлено 17 инфицированных COVID-19 – максимальное число с начала тестирования, общее число выявленных случаев коронавируса в Крыму составило 128, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:54
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
1,5K
Происшествия

В Череповце зафиксирована первая смерть от коронавируса

Как сообщил на своей странице мэр Череповца Вадим Германов, сегодня утром стало известно о смерти 67-летней жительницы Великого Устюга.
Gorodche.ru 03:30
Футбол

Врачи АПЛ опасаются ответственности за возможные заражения игроков

Уточняется, что руководство АПЛ ведет переговоры со страховыми компаниями по вопросу ответственности клубов и врачей.
Газета.Ru 01:06
Происшествия

В Шереметьево экстренно сел самолет из-за отказа двигателя

Пассажирский самолет экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево из-за отказа левого двигателя, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 01:27
28
Общество

В России за сутки выявили 10 102 случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России зафиксировали 10 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 155 370, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:51
Финансы

Курс рубля растет на открытии торгов

Торги на Московской бирже открылись ростом рубля.
Коммерсантъ 03:03
160
Теннис

Теннисистка Соболенко показал откровенное фото в день рождения

Sport24.ru 04:00
Здоровье

В Перми в медсанчасти №140 выявлен очаг коронавируса

В Перми в урологическом отделении МСЧ №140 был выявлен очаг распространения коронавирусной инфекции.
Рифей-Пермь вчера в 09:47
10
Общество

Умер болевший COVID-19 генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией и находится дома, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
РИА Новости 03:22
67
Экономика

«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%

В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия 03 мая в 09:16
258
Космос

В Млечном пути впервые зафиксировали вспышку рентгеновского излучения

Клопс 03 мая в 09:33
6
Происшествия

В Северо-Курильске пьяный чиновник за рулем угрожал расправой сотрудникам ГИБДД

Как стало известно ИА Sakh.com, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства, ГО и ЧС администрации Северо-Курильска Максим был остановлен за рулем болотохода в состоянии алкогольного опьянения прямо у местного отделения ГИБДД.
Сахалин.Инфо 02:55
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в подмосковном доме

По меньшей мере шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в деревне Дурниха Московской области.
Lenta.ru 01:00
8
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
5,6K
Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 297 пациентов

Как сообщила журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 297 человек.
Интерфакс 03:02
205
Общество

В Петербурге выявили 226 новых заболевших коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией на 5 мая, в Петербурге за сутки подтверждено 226 новых случая заражения COVID-19.
Петербургский дневник 03:53
Общество

В Свердловской области за сутки медики выявили 133 случая коронавируса

За последние сутки в Свердловской области врачи подтвердили 133 новых случая заражения коронавирусом.
АиФ Урал 03:52
150
Общество

The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое

Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США.
REGNUM вчера в 16:49
321
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное