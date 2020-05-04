с чего всё началось

Малому и среднему бизнесу Алтайского края из федерального бюджета выделили дополнительные средства в качестве поддержки на время ограничительных мер в связи с коронавирусом. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. 420

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,3K

Политика Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях Напомним, ранее австралийское издание Daily Telegraph обвинило китайские власти в сокрытии данных о коронавирусе и попытках уничтожить доказательств того, что в местных лабораториях были образцы COVID-19. 17

Экономика Правительство освободило регионы от выплат по кредитам Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции. 285

Происшествия Адвокат экс-полковника Захарченко рассказала о его «пропаже» в СИЗО Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко по-прежнему находится в специзоляторе "Кремлевский централ" в Москве, куда ранее он был перемещен из мордовской колонии после новых обвинений. 61

Общество Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале госуслуги. 72

Общество В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 1,1K

Здоровье Число случаев заболевания коронавирусом в больнице Якутска достигло 56 Число выявленных случаев в офтальмологической больнице Якутска выросло до 56, за сутки в республике 29 новых случаев заболевания, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Здоровье В Крыму умерла первая пациентка с коронавирусом За прошедшие сутки в Крыму выявлено 17 инфицированных COVID-19 – максимальное число с начала тестирования, общее число выявленных случаев коронавируса в Крыму составило 128, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Происшествия В Череповце зафиксирована первая смерть от коронавируса Как сообщил на своей странице мэр Череповца Вадим Германов, сегодня утром стало известно о смерти 67-летней жительницы Великого Устюга.

Футбол Врачи АПЛ опасаются ответственности за возможные заражения игроков Уточняется, что руководство АПЛ ведет переговоры со страховыми компаниями по вопросу ответственности клубов и врачей.

Общество В России за сутки выявили 10 102 случая заражения коронавирусом За прошедшие сутки в России зафиксировали 10 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 155 370, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общество Умер болевший COVID-19 генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией и находится дома, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. 67

Происшествия В Северо-Курильске пьяный чиновник за рулем угрожал расправой сотрудникам ГИБДД Как стало известно ИА Sakh.com, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства, ГО и ЧС администрации Северо-Курильска Максим был остановлен за рулем болотохода в состоянии алкогольного опьянения прямо у местного отделения ГИБДД.

Происшествия Шесть человек погибли при пожаре в подмосковном доме По меньшей мере шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в деревне Дурниха Московской области. 8

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 5,6K

Общество В Москве от коронавируса вылечились еще 297 пациентов Как сообщила журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 297 человек. 205

Общество В Петербурге выявили 226 новых заболевших коронавирусом По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией на 5 мая, в Петербурге за сутки подтверждено 226 новых случая заражения COVID-19.