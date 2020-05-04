Экономика
АМИТЕЛВласти выделили 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса
Малому и среднему бизнесу Алтайского края из федерального бюджета выделили дополнительные средства в качестве поддержки на время ограничительных мер в связи с коронавирусом. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъвчера в 09:30
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Регионы получат 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из-за COVID-19
Парламентская газетавчера в 05:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:02, Ашберн
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика
Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях
Напомним, ранее австралийское издание Daily Telegraph обвинило китайские власти в сокрытии данных о коронавирусе и попытках уничтожить доказательств того, что в местных лабораториях были образцы COVID-19.
Вести.Ru 03:29
Экономика
Правительство освободило регионы от выплат по кредитам
Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru 02:36
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Происшествия
Адвокат экс-полковника Захарченко рассказала о его «пропаже» в СИЗО
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко по-прежнему находится в специзоляторе "Кремлевский централ" в Москве, куда ранее он был перемещен из мордовской колонии после новых обвинений.
Газета.Ru 02:08
Общество
Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах
Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале госуслуги.
РБК 01:27
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Наука
Открыт новый эффективный способ окрашивания волос
NewInform 03 мая в 04:17
Здоровье
Число случаев заболевания коронавирусом в больнице Якутска достигло 56
Число выявленных случаев в офтальмологической больнице Якутска выросло до 56, за сутки в республике 29 новых случаев заболевания, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
RT на русском вчера в 03:26
Здоровье
В Крыму умерла первая пациентка с коронавирусом
За прошедшие сутки в Крыму выявлено 17 инфицированных COVID-19 – максимальное число с начала тестирования, общее число выявленных случаев коронавируса в Крыму составило 128, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:54
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
Происшествия
В Череповце зафиксирована первая смерть от коронавируса
Как сообщил на своей странице мэр Череповца Вадим Германов, сегодня утром стало известно о смерти 67-летней жительницы Великого Устюга.
Gorodche.ru 03:30
Футбол
Врачи АПЛ опасаются ответственности за возможные заражения игроков
Уточняется, что руководство АПЛ ведет переговоры со страховыми компаниями по вопросу ответственности клубов и врачей.
Газета.Ru 01:06
Происшествия
В Шереметьево экстренно сел самолет из-за отказа двигателя
Пассажирский самолет экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево из-за отказа левого двигателя, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 01:27
Общество
В России за сутки выявили 10 102 случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России зафиксировали 10 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 155 370, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:51
Финансы
Курс рубля растет на открытии торгов
Торги на Московской бирже открылись ростом рубля.
Коммерсантъ 03:03
Здоровье
В Перми в медсанчасти №140 выявлен очаг коронавируса
В Перми в урологическом отделении МСЧ №140 был выявлен очаг распространения коронавирусной инфекции.
Рифей-Пермь вчера в 09:47
Общество
Умер болевший COVID-19 генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией и находится дома, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
РИА Новости 03:22
Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия 03 мая в 09:16
Космос
В Млечном пути впервые зафиксировали вспышку рентгеновского излучения
Клопс 03 мая в 09:33
Происшествия
В Северо-Курильске пьяный чиновник за рулем угрожал расправой сотрудникам ГИБДД
Как стало известно ИА Sakh.com, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства, ГО и ЧС администрации Северо-Курильска Максим был остановлен за рулем болотохода в состоянии алкогольного опьянения прямо у местного отделения ГИБДД.
Сахалин.Инфо 02:55
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в подмосковном доме
По меньшей мере шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в деревне Дурниха Московской области.
Lenta.ru 01:00
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 297 пациентов
Как сообщила журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 297 человек.
Интерфакс 03:02
Общество
В Петербурге выявили 226 новых заболевших коронавирусом
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией на 5 мая, в Петербурге за сутки подтверждено 226 новых случая заражения COVID-19.
Петербургский дневник 03:53
Общество
В Свердловской области за сутки медики выявили 133 случая коронавируса
За последние сутки в Свердловской области врачи подтвердили 133 новых случая заражения коронавирусом.
АиФ Урал 03:52
Общество
The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое
Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США.
REGNUM вчера в 16:49