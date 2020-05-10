Коронавирус
ForbesВласти выделили 81 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу
Резервный фонд правительства выделит более 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, работающего в наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслях. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Российская газета10 мая в 05:12
На помощь МСП из пострадавших отраслей выделили более 81,1 млрд рублей
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