Резервный фонд правительства выделит более 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, работающего в наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслях. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Власти выделили 81 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу

Происшествия Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки". 77

Авто Audi получат новую мультимедийку, оплачивающую платные дороги Американское подразделение Audi рассказало об особенностях нового мультимедийного комплекса MIB 3 (Modular Infotainment Toolkit), который появится на большинстве моделей к осени этого года.

Единоборства Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая Украинский боксёр Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил.

Авто В продажу вышел обновленный Kia Picanto Компания Kia объявила старт продаж рестайлинговой модификации миниатюрного хэтчбека Kia Picanto.

Политика Дмитрий Песков заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом, сообщает "ТАСС".

Общество Попова назвала обстановку в России «напряженной» Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной. 7

Общество Обнародованы требования по проведению ЕГЭ Требования к организации ЕГЭ разработаны совместно с Роспротребнадзором заявил заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко 10 мая в эфире радио «Комсомольская правда». 663

Общество Энгельсскую чиновницу отстранили от работы из-за комментария в соцсети Чиновницу из Энгельса Саратовской области отстранили от должности после скандальных слов о родителях, которым положены выплаты в связи с коронавирусом. 23

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 159

Здоровье У 40% медиков в «красной зоне» нашли психологические проблемы Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что почти у половины медиков, работающих в "красных зонах" больниц, где лежат пациенты с коронавирусом, имеются психологические проблемы.

Финансы Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск. 9

Футбол Широков предсказал печальные последствия борьбы с коронавирусом в РФ Известный в прошлом футболист Роман Широков предсказал печальные последствия борьбы с коронавирусом в стране.

Экономика Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций. 73