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Политика Правительство Украины продлит карантинные ограничения после 22 мая Киев, 12 мая 2020, 09:22 — REGNUM Карантинные ограничения на Украине будут продолжены после 22 мая 2020 года, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил 12 мая телеканал «1+1».