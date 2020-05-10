Коронавирус

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«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в публикации.
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Миллиарды рублей уйдут в песок: получать выплаты некому

Московский Комсомолецвчера в 11:51

Правительство РФ выделило 81,1 млрд руб. на помощь бизнесу

Газета.Ru10 мая в 08:26

На помощь МСП из пострадавших отраслей выделили более 81,1 млрд рублей

Парламентская газета10 мая в 04:57

Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на субсидии бизнесу

РИА Новости10 мая в 05:29

Кабмин выделил более 81,1 млрд рублей на помощь пострадавшим от пандемии предприятиям МСБ

ТАСС10 мая в 05:13

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российская газета10 мая в 05:12

Власти выделили на помощь малому и среднему бизнесу более 80 млрд руб

РБК10 мая в 06:28
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В Кузбассе на военном полигоне погибли два сборщика металлолома

Коммерсантъ 04:11
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Общество

Режим повышенной готовности сохраняется в Нижегородской области

НТА-Приволжье — Режим повышенной готовности сохраняется в Нижегородской области.
НТА-Приволжье 03:44
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Армия и оружие

Российский Як-130 вызывает беспокойство у США

У США вызывает беспокойство учебный самолет Як-130.
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Общество

Ирина Хмелевская ушла с поста замгубернатора Курской области

vKurske.com 03:30
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Политика

Воронежская область готовится к аккуратному выходу из ограничений

Областные власти намерены во вторник, 12 мая, провести широкое обсуждение с экспертным сообществом по поводу «дальнейшего аккуратного выхода региона из ограничений», связанных с угрозой распространения коронавируса.
Обозреватель Врн вчера в 13:32
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
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Происшествия

Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
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Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
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Общество

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

В Государственную думу России внесли законопроект о наказании чиновников за хамство.
Газета.Ru 02:50
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Политика

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Гордону

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, высказавшись о политической ситуации на Украине и в России.
Газета.Ru 04:03
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Музыка

Более 11,7 млн просмотров набрал новый клип Little Big

Новый клип петербургской группы Little Big за два дня набрал более 11,7 миллиона просмотров.
Телеканал Санкт-Петербург 10 мая в 06:15
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Политика

На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
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Футбол

Игрокам «ПСЖ» подарят золотые телефоны за победу в чемпионате Франции

Игроки «ПСЖ» получат специальные подарки за победу в чемпионате Франции.
Матч ТВ вчера в 19:52
Армия и оружие

Индия выпустила истребители в ответ на угрозу со стороны Китая

По словам источников издания, Нью-Дели впервые за долгие годы развернул истребители в ответ на попытку Китая нарушить воздушное пространство.
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Общество

Путин пообещал по 10 тысяч рублей семьям с детьми

Президент Владимир Путин пообещал выплатить по 10 тысяч рублей всем российским семьям с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно.
Медиазона вчера в 09:36
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Общество

Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету властей

Компания Tesla возобновляет производство автомобилей на заводе в Калифорнии.
AutoNews 03:14
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
REGNUM 10 мая в 04:28
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Происшествия

Число жертв пожара в хосписе Красногорска выросло до 11

Российская газета 03:51
Общество

За сутки выявили 10 899 случаев заражения коронавирусом в России

Умерли в стране за сутки 107 человек, у кого был выявлен коронавирус. Накануне инфицировано в России было 11 656 новых случаев.
LentaChel.ru 03:59
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В Пензе легкие и средние больные переходят в категорию тяжелых

Очень быстро распространяются и коронавирусная инфекция, и внебольничные пневмонии.
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Политика

Правительство Украины продлит карантинные ограничения после 22 мая

Киев, 12 мая 2020, 09:22 — REGNUM Карантинные ограничения на Украине будут продолжены после 22 мая 2020 года, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил 12 мая телеканал «1+1».
REGNUM 02:22
Единоборства

Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая

RT на русском вчера в 16:03
Общество

Один из основателей Lamoda перейдет на работу в «Магнит»

Вместе с Янсеном перейдут еще несколько бывших топ-менеджеров Lamoda: директором по трансформации ретейлера станет Пол Роговски, директором по аналитике и управлению данными — Фабиан Шефер, директором по информационным технологиям — Валентин Щитов и директором по инновационному развитию и партнерству — Павел Орлов.
РБК 03:10
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Армия и оружие

Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара

Жители норвежского города Варде, где расположена американская радиолокационная система "Глобус", переживают из-за возможной реакции на этот радар со стороны России, передают норвежские СМИ.
Газета.Ru 03:09
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
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Технологии

В Steam может появиться новая система лояльности для пользователей

Разработчик ресурса SteamDB Павел Джундик полагает, что Valve намеревается добавить в Steam бонусы и награды для пользователей.
Чемпионат вчера в 14:26
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Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
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