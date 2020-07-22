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РБК
РБК

Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил выделить на программу льготной ипотеки на селе еще 2 млрд руб. Об этом он заявил во время своего первого отчета перед парламентом.В источнике
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URA.Ru

В России могут продлить льготную ипотеку

URA.Ru07:11
Телеканал 360°

Власти примут решение о продлении льготной ипотеки осенью

Телеканал 360°06:04
Интерфакс

Решение о продлении программы льготной ипотеки в России будет принято осенью

Интерфакс05:16
ТАСС

Мишустин предложил выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе

ТАСС04:29
РБК

Мишустин пообещал принять решение о продлении льготной ипотеки осенью

РБК06:39
РИА Новости

Правительство осенью определится с продлением льготной ипотеки под 6,5%

РИА Новости05:28
Экспресс газета

Льготная ипотека под 6,5%: брать, отказаться или подождать

Экспресс газетавчера в 15:55

Чемпиона мира по футболу Вилью обвинили в сексуальных домогательствах

Чемпиона мира и Европы в составе сборной Испании по футболу Давида Вилью обвинили в домогательствах во времена его выступлений за клуб североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) «Нью-Йорк Сити».
RT на русском06:40

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪвчера в 03:25
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«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ

Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости06:49

Житель Крыма получил 8 лет колонии за участие в украинском НВФ

"Суд признал крымчанина виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ", - говорится в пресс-релизе.
Интерфакс - Россия06:53
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В розничных магазинах Японии наблюдается дефицит копий Ghost of Tsushima

Официальный Twitter-аккаунт японского подразделения PlayStation сообщил, что продажи Ghost of Tsushima в Стране восходящего солнца превысили ожидания, поэтому в некоторых розничных магазинах распродали все копии ролевого боевика.
Игромания.ру04:05

Лавров призвал к переговорам по Ливии все соседние страны

В переговорах по ливийскому урегулированию должны участвовать не только все стороны конфликта, но и все соседи Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим алжирским коллегой Сабри Букадумом.
РИА Новости07:37