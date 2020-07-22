Экономика
РБКВласти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил выделить на программу льготной ипотеки на селе еще 2 млрд руб. Об этом он заявил во время своего первого отчета перед парламентом.
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Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю
Российская газета09:43
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Политика
МИД Белоруссии сообщил США о ситуации в республике перед выборами
В связи с массовыми задержаниями в рамках идущей президентской кампании противников Александра Лукашенко США и ЕС уже высказали свою озабоченность сложившейся в республике ситуацией.
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Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы
Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
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В Сети опубликовали первые изображения Lada Vesta FL
Российский дизайнер поделился в интернете рендерными изображениями электрокара Lada Vesta FL.
Car.ru 04:16
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Кино
Любимова рассказала, какие фильмы покажут в кинотеатрах первыми
Минкультуры после открытия кинотеатров поддержит прокат российских фильмов, передает ТАСС со ссылкой на министра культуры Ольгу Любимову.
Газета.Ru 10:28
Спорт
Видео: один кровожадный монстр и много сытных людишек в релизном трейлере антихоррора Carrion
Издательство Devolver Digital опубликовало мультипликационный трейлер, приуроченный к скорой премьере Carrion — так называемого антихоррора от независимой Phobia Game Studio.
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Космос
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Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
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Армия и оружие
В Сирии захватили микроскопический разведывательный дрон США
Shraibikus News вчера в 04:11
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Зеленский объяснил, почему отказался от штурма террориста из Луцка
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему выполнил требования луцкого террориста, захватившего автобус с людьми.
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Раскрыты сроки выхода второго сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Старатели сайта Redanian Intelligence выяснили по своим каналам приблизительные производственные и премьерные сроки продолжения «Ведьмака».
Киноафиша России 09:44
Футбол
Стала известна зарплата Дзюбы по новому контракту с «Зенитом»
Metaratings 11:18
Политика
ЦИК РФ удалил опрос о многодневном голосовании после того, как большинство высказалось против
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России устроила опрос о многодневном голосовании на своей странице в «Твиттере».
БИЗНЕС Online 11:01
Общество
Дерипаска высказался против расширения Москвы
Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу.
Lenta.ru 10:09
Финансы
Делягин перечислил, в чем лучше всего хранить сбережения
Лучше хранить сбережения в евро и швейцарских франках, посоветовал Делягин.
Южный Федеральный 08:16
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия
Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы
Вести.Ru 10:07
Происшествия
СБУ задержала возможного убийцу Захарченко
Ополченцы, по информации СМИ, подозревают в убийстве главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко агентов под руководством сотрудника контрразведки СБУ Андрея Байдалы.
ПолитРоссия 10:50
Космос
Всемирно известный фестиваль науки и искусства состоится в Армении в 2021 году
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ТАСС 06:27
Общество
Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России
Михаил Мишустин поддержал законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Деловое.ТВ 07:13
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Игры
Разработчики Crysis Remastered показали графику версии игры для Switch
REGNUM 20 июля в 16:11
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Гигантский астероид приблизится к Земле 29 ноября, сообщили в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) NASA, который проводит наблюдения за потенциально опасными для планеты небесными телами.
Известия вчера в 05:29
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
Армия и оружие
У крымского газового месторождения замечены корабли НАТО
На снимках можно заметить два натовских фрегата, которые находятся в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно.
Газета.Ru 08:15
Происшествия
По делу о разбое бойцов спецназа ФСБ вынесен первый приговор
По данным агентства, осужденный является одним из организаторов нападения бойцов спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел» на столичный банк «Металлург» под видом оперативных мероприятий летом 2019 года.
Lenta.ru 11:20
Армия и оружие
Силы ПВО сопроводили самолёты НАТО над Балтийским и Чёрным морями
«22 июля радиолокационными средствами разведки дежурных сил по ПВО сил Черноморского и Балтийского флотов были вскрыты действия разведывательных самолётов Р-8А Poseidon и U-2S Военно-морских сил США над акваторией Чёрного моря, а также разведывательного самолёта Р-3С Orion Военно-воздушных сил Германии над акваторией Балтийского моря», — сообщает Национальный центр управления обороной России.
RT на русском 09:04
Авто
Компания Skoda представит новый кроссовер Skoda Enyaq 1 сентября
Мировая премьера первого электрического кроссовера чешской марки Skoda Enyaq iV состоится 1 сентября в Праге.
32CARS.ru 03:53