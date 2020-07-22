Экономика

РБКРБКВласти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил выделить на программу льготной ипотеки на селе еще 2 млрд руб. Об этом он заявил во время своего первого отчета перед парламентом.
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Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю

Российская газета09:43

В России могут продлить льготную ипотеку

URA.Ru07:11

Мишустин предложил выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе

ТАСС04:29

Правительство примет решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% к ноябрю – Хуснуллин

Интерфакс08:33

Власти примут решение о продлении льготной ипотеки осенью

Телеканал 360°06:04

Хуснуллин обещал принять решение о продлении льготной ипотеки к ноябрю

РБК10:04

Эксперт: больших субсидий банкам при продлении ипотеки под 6,5% не будет

РИА Новости08:08
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

RT на русском 10:27
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Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
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Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

BFM.ru 10:33
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Происшествия

Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова

RT на русском 10:02
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Общество

Российских пенсионеров предложили поддержать единовременной выплатой

С предложением выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.
REGNUM вчера в 03:52
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Музыка

Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения

Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском вчера в 08:56
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Общество

Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене

BFM.ru 10:39
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Происшествия

В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной

RT на русском 09:34
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Армия и оружие

Япония хочет использовать американские системы наблюдения за ракетами

Япония рассматривает возможность применения американских систем по наблюдению за баллистическими и гиперзвуковыми ракетами.
Актуальные Новости 20 июля в 02:28
Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
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Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
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Общество

В США заявили о готовности купить 100 млн доз вакцины почти за $2 млрд

Соглашение, заключенное с Pfizer, предусматривает, что государство в случае необходимости может дополнительно купить еще 500 млн доз.
РБК 10:54
Происшествия

В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

RT на русском 06:10
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Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия 08:06
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Футбол

Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Газета.Ru 10:14
Общество

Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах

Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
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Путешествия

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Интерфакс 04:32
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Происшествия

В Москве трансгендерную активистку арестовали на 14 суток и отправили в спецприемник для мужчин

Участницу одиночных пикетов у Госдумы против поправок в Семейный кодекс признали виновной в повторном нарушении правил проведения акции.
Эхо Москвы 20 июля в 21:07
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Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа

CT news 09:11
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Футбол

Стали известны стартовые составы на матч «Рубина» и «Спартака»

Главные тренеры «Рубина» и «Спартака» определились с стартовыми составами команд на матч 30-го тура российской Премьер-Лиги.
Metaratings 10:55
Происшествия

Суд освободил двух фигурантов дела о пытках в ярославской колонии

22 июля Ярославский областной суд освободил из-под ареста бывших сотрудников ФСИН Ярославской области Дмитрия Никитенко и Сардора Зиябова, являющихся обвиняемыми по делу об избиении заключенных в ярославской исправительной колонии №1, сообщили в пресс-службе областного суда.
Коммерсантъ Ярославль 10:23
Футбол

У двух футболистов ЦСКА подозревают коронавирус

Два футболиста ЦСКА изолированы от остального состава и не примут участия в матче 30 тура российской премьер-лиги с "Тамбовом".
Вести.Ru 10:46
Политика

В Хабаровске люди вышли на митинг с лозунгом «Фургал не убийца»

Трансляцию в своем Instagram вел портал DvHab. Одним из лозунгов митингующих был «Фургал не убийца».
РБК 10:17
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Происшествия

Захвативший заложников в Луцке задержан

Правоохранители задержали мужчину, который захватил заложников в автобусе в украинском городе Луцке, сообщает «Страна.ua» во вторник, 21 июля.
Известия вчера в 23:18
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Экономика

Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей

Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
Коммерсантъ 06:21
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Культура

Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни

Соболезнуем всем родственникам и близким Андрея Сиротина.
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Гаджеты

Игровой смартфон Lenovo Legion Duel официально представлен

Lenovo официально представила геймерский смартфон игрового уровня Legion Phone Duel, который стал первым решением такого класса у компании.
Игромания.ру 09:34
Общество

Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо уйти от показателей средних зарплат по России.
Общественная служба новостей 07:15
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Общество

Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19

Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
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