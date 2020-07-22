Экономика
РБКВласти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил выделить на программу льготной ипотеки на селе еще 2 млрд руб. Об этом он заявил во время своего первого отчета перед парламентом.
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Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю
Российская газета09:43
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Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
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Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова
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С предложением выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.
REGNUM вчера в 03:52
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
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Происшествия
В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной
RT на русском 09:34
Армия и оружие
Япония хочет использовать американские системы наблюдения за ракетами
Япония рассматривает возможность применения американских систем по наблюдению за баллистическими и гиперзвуковыми ракетами.
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В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Общество
В США заявили о готовности купить 100 млн доз вакцины почти за $2 млрд
Соглашение, заключенное с Pfizer, предусматривает, что государство в случае необходимости может дополнительно купить еще 500 млн доз.
РБК 10:54
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Футбол
Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Газета.Ru 10:14
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Происшествия
В Москве трансгендерную активистку арестовали на 14 суток и отправили в спецприемник для мужчин
Участницу одиночных пикетов у Госдумы против поправок в Семейный кодекс признали виновной в повторном нарушении правил проведения акции.
Эхо Москвы 20 июля в 21:07
Футбол
Стали известны стартовые составы на матч «Рубина» и «Спартака»
Главные тренеры «Рубина» и «Спартака» определились с стартовыми составами команд на матч 30-го тура российской Премьер-Лиги.
Metaratings 10:55
Происшествия
Суд освободил двух фигурантов дела о пытках в ярославской колонии
22 июля Ярославский областной суд освободил из-под ареста бывших сотрудников ФСИН Ярославской области Дмитрия Никитенко и Сардора Зиябова, являющихся обвиняемыми по делу об избиении заключенных в ярославской исправительной колонии №1, сообщили в пресс-службе областного суда.
Коммерсантъ Ярославль 10:23
Футбол
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Два футболиста ЦСКА изолированы от остального состава и не примут участия в матче 30 тура российской премьер-лиги с "Тамбовом".
Вести.Ru 10:46
Политика
В Хабаровске люди вышли на митинг с лозунгом «Фургал не убийца»
Трансляцию в своем Instagram вел портал DvHab. Одним из лозунгов митингующих был «Фургал не убийца».
РБК 10:17
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Правоохранители задержали мужчину, который захватил заложников в автобусе в украинском городе Луцке, сообщает «Страна.ua» во вторник, 21 июля.
Известия вчера в 23:18
Экономика
Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
Коммерсантъ 06:21
Культура
Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни
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Гаджеты
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Общество
Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России
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Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
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