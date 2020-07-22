Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил выделить на программу льготной ипотеки на селе еще 2 млрд руб. Об этом он заявил во время своего первого отчета перед парламентом.

Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки

Шоу-бизнес Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением. 59

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 158

Футбол Глава КДК РФС: Ещенко не извинился за футболку с медведем Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко не извинился за футболку с завуалированной оскорбительной фразой и изображением медведя, показанной после матча полуфинала Кубка России с "Зенитом" (1:2). Об этом сообщает глава контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц. 157

Общество Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19 Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС. 152

Футбол Ребров отказался возглавить киевское «Динамо» Бывший футболист "Динамо" Сергей Ребров ответил на предложение возглавить команду. Ранее киевляне отправили в отставку Алексея Михайличенко.

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 4

Политика Мишустин и Жириновский обсудили защиту от коронавируса Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину увольнять тех, кто во время распространения коронавируса не носит защитную маску, и обратил внимание на то, что глава кабмина также ею не пользуется. 1

Футбол Уткин отреагировал на высказывания жены Семака Популярный блогер Василий Уткин высказался о недавнем выступлении супруги Сергея Семака в инстаграме.

Общество Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости. 1

Единоборства Камил Гаджиев назвал Емельяненко фаворитом боя с Исмаиловым Глава бойцовской лиги Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что Александр Емельяненко фаворит в предстоящем бое с Магомедом Исмаиловым. 5