Экономика
РБКВласти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил выделить на программу льготной ипотеки на селе еще 2 млрд руб. Об этом он заявил во время своего первого отчета перед парламентом.
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Шоу-бизнес
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
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Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.
Российская газета 07:44
Общество
В Прикамье вдвое выросло число отличников ЕГЭ по русскому языку
Напомним, ЕГЭ по русскому языку выпускники сдавали в течение двух дней (6 и 7 июля). Участниками госэкзамена стали 10 642 человека.
REGNUM 08:38
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии
ФСБ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии, его планировали члены группировки "Исламское государство"*.
РИА Новости 08:47
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Футбол
Глава КДК РФС: Ещенко не извинился за футболку с медведем
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко не извинился за футболку с завуалированной оскорбительной фразой и изображением медведя, показанной после матча полуфинала Кубка России с "Зенитом" (1:2). Об этом сообщает глава контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
МК-Спорт 02:41
Происшествия
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии
Дождь 08:55
Общество
Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19
Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
РБК 08:31
Общество
Власти Москвы опровергли сообщения о вспышке COVID в июне
Власти Москвы опровергли сообщения о всплеске заболеваемости коронавирусом, который якобы произошел в июне.
РБК 07:35
Футбол
Ребров отказался возглавить киевское «Динамо»
Бывший футболист "Динамо" Сергей Ребров ответил на предложение возглавить команду. Ранее киевляне отправили в отставку Алексея Михайличенко.
Pravda.Ru 05:38
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
Общество
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
Lenta.ru вчера в 12:28
Общество
Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус
Скончался министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию.
Газета.Ru 08:34
Политика
Мишустин и Жириновский обсудили защиту от коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину увольнять тех, кто во время распространения коронавируса не носит защитную маску, и обратил внимание на то, что глава кабмина также ею не пользуется.
РИА Новости 06:17
Происшествия
Росздравнадзор снова разрешил использовать аппараты ИВЛ «Авента-М»
Как сообщало ИА REGNUM, в мае в больницах Москвы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ.
REGNUM 06:22
Футбол
Уткин отреагировал на высказывания жены Семака
Популярный блогер Василий Уткин высказался о недавнем выступлении супруги Сергея Семака в инстаграме.
ГЛАС.RU 04:05
Гаджеты
Раскрыта дата выхода оболочки EMUI 11 для смартфонов Huawei и Honor
Evo-rus.com вчера в 04:42
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
Общество
Третий этап снятия ограничений начался в Липецкой области
Липецкая область продолжает снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
Известия 07:35
Политика
Госдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму
Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.
Интерфакс 07:38
Авто
Производство нового тягача класса Euro 6 на «КамАЗе» стартует в ноябре
Производство нового тягача класса Euro 6 на «КамАЗе» стартует в ноябре, а в августе Mercedes-Benz Actros должен пройти сертификацию.
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Единоборства
Камил Гаджиев назвал Емельяненко фаворитом боя с Исмаиловым
Глава бойцовской лиги Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что Александр Емельяненко фаворит в предстоящем бое с Магомедом Исмаиловым.
РИА Дагестан 08:34
Армия и оружие
Испытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены
В России завершили государственные испытания нового пистолета-пулемета Калашникова в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Витязь-МО".
Газета.Ru 08:08
Происшествия
В США арестовали бариста за плевки в кофе полицейским
В американском штате Нью-Джерси арестовали сотрудника кофейни Starbucks за то, что тот плевал в кофе полицейских.
Газета.Ru 08:47
Авто
Tesla планирует обновить флагманские Model S и Model X
Компания Tesla работает над секретным проектом «Палладий», подразумевающим серьезное обновление двух «старших» моделей – кроссовера Model X и седана Model S. Под них же планируется модернизировать производственные линии на заводах во Фримонте и Неваде, пишет Electrek.
Автоновости дня 08:17
Политика
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Ситуация вокруг распространения коронавируса в США может еще ухудшиться, признал президент Дональд Трамп.
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