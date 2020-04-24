Грядущие праздники нужно провести абсолютно четко соблюдая все требования, которые есть на сегодняшний день. Мы подготовим методические рекомендации, подготовим рекомендации для людей в разных уровнях развития эпидситуации для разных субъектов и немедленно же их разместим.

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