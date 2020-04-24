Грядущие праздники нужно провести, абсолютно четко соблюдая все требования, которые есть на сегодняшний день. Мы подготовим методические рекомендации для людей, находящихся в разных уровнях развития эпидситуации, для разных субъектов, и немедленно их разместим.

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.

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