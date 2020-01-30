Общество
РБКВласти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая
Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете. Таким образом, во всех регионах Китая, включая провинции, автономные районы и города центрального подчинения, выявлены случаи инфицирования.
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Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко
Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Футбол
Форвард сборной России Соболев перешел в «Спартак»
Общество
МВД предложило подключить частных детективов к борьбе с мошенничеством с ОСАГО
МВД предложило привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО, следует из материалов министерства, поступивших в Госдуму, с которыми ознакомились «Известия».
Кино
Россиянка Юлия Чиркова стала победителем «Порно-Оскара»
Редакция ToDay News Ufa сообщает, что 23-летняя уроженка города Ижевска претендовала на победу сразу в трех номинациях, но победила лишь в одной номинации «Лучшая иностранная сцена группового секса».
Культура
Цифровая Людмила Гурченко станет ведущей нового телешоу
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Происшествия
Мать убила трехлетнего сына и покончила с собой в Красноярске
Общество
Обманутый дольщик из Челябинска перевел Путину 28 рублей
В Челябинской области обманутый дольщик перевел российскому президенту Владимиру Путину 28 рублей. По словам мужчины - это взятка.
Шоу-бизнес
Киркоров и Ревва выступили на празднике 6-летней миллионерши
На дне рождения 6-летнего блогера Насти Радзинской, которая благодаря роликам в YouTube зарабатывает 18 млн долларов в год, выступили Филипп Киркоров и Александр Ревва, сообщает Teleprogramma.pro.
Политика
Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии
Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал сроки появления коронавируса в России
По мнению профессора, для опасений есть причины: болезнь передается воздушно-капельным путем, высокий прирост заболеваемости, новые случаи заражения в провинциях Китая, которые граничат с Российской Федерацией, завоз вируса в 16 стран.
Здоровье
Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми
Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
Футбол
«Зенит» прилетел на тренировочный сбор в Испанию
Во время сбора в Испании клуб проведет контрольные матчи с «Дюделанжем» из Люксембурга и московским ЦСКА.
Энергетика
Минэнерго США допускает цену нефти марки Brent выше $180 за баррель
Цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за граффити с призывами к теракту
В Петербурге Октябрьский районный суд постановил заключить под стражу уроженцев Киргизии Мухаммадазиза Ишматова и Исломбека Парпиева — их подозревают в вандализме и публичном призыве к теракту.
Общество
Чешские программисты за два дня бесплатно создали сервис, на который министр хотел потратить 16 млн евро. Его уволили
Программисты из Чехии бесплатно создали государственный сервис, на который министерство транспорта хотело потратить более 400 миллионов чешских крон (около 16 миллионов евро).
Общество
Аршавина обвинили в попытке выселить двухлетнюю дочь из квартиры
Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о попытке футболиста выселить ее, а также их дочь из квартиры в Санкт-Петербурге.
Здоровье
Школы Читы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
Школы Читы с 30 января закрывают на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Для детей будет организовано дистанционное обучение.
Космос
NASA чинит Voyager-2, на котором отключилось оборудование
Общество
«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Авто
Geely обновила минивэн Geely Jiaji на базе Volvo
В начале 2019-го стартовали продажи нового минивэна Geely Jiaji.
Общество
Главу Алтая госпитализировали в Москве
Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Происшествия
Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Здоровье
Спад коронавируса спрогнозировали в Китае
Ведущий эпидемиолог Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан считает, что меры, уже принятые китайскими властями по сдерживанию распространения эпидемиии нового типа коронавируса, покажут свою максимальную эффективность уже к 8 февраля.
Космос
На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде
29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.