Здоровье

РБКРБКВласти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая

Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете. Таким образом, во всех регионах Китая, включая провинции, автономные районы и города центрального подчинения, выявлены случаи инфицирования.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Последний регион Китая «сдался» коронавирусу

Комсомольская правда00:41

Теперь во всех регионах Китая зафиксированы заражения коронавирусом

АБНвчера в 19:35

В Китае не осталось не зараженных новым вирусом провинций

Lenta.ruвчера в 23:04

В Тибете выявлен первый случай заражения коронавирусом

Коммерсантъвчера в 22:35

Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая

РБКвчера в 21:39

В Китае новый коронавирус выявили во всех регионах

Аргументы и Фактывчера в 21:26

В Китае не осталось незараженных коронавирусом регионов и провинций

ТК Звезда00:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Армия и оружие

Израильский КАЗ Iron Fist научили бороться с подкалиберными снарядами

Военное обозрение вчера в 01:10
Политика

Белый дом попытался остановить публикацию книги Болтона

Белый дом попытался в среду задержать возможные показания в ходе процесса по импичменту, а также публикацию книги бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.
Московский Комсомолец вчера в 23:02
Политика

Помилованная президентом РФ израильтянка Иссахар вышла на свободу

Известия 01:16
Общество

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
РБК вчера в 08:25
Экономика

Минтруд предлагает понизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
BFM.ru 28 января в 23:22
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Политика

Полпред президента представит врио главы Чувашии в Чебоксарах

В Чебоксарах полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представит Олега Николаева, который ранее был назначен врио главы Чувашии.
РЕН ТВ вчера в 21:30
Происшествия

В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель

Из здания городского суда в Новокузнецке сбежал осужденный, сообщает 29 января пресс-служба регионального следственного управления СКР.
REGNUM вчера в 10:50
Общество

Аршавина обвинили в попытке выселить собственную дочь из квартиры

Экс-супруга российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина обвинила спортсмена в попытке выселить ее вместе с их общей дочерью из квартиры в Санкт-Петербурге.
РИА Новости вчера в 16:29
Политика

Посольство России отреагировало на новые санкции США

Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
RT на русском вчера в 19:12
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru вчера в 01:50
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек

В Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, умерли 170 человек, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения страны.
Взгляд.ру вчера в 20:25
Баскетбол

Овечкин прокомментировал свой выход на лед под номером Брайанта

Газета.Ru 00:33
Шоу-бизнес

Отец Децла требует от вдовы сына ДНК-тест

Продюсер не уверен в экс-избраннице музыканта Александр Толмацкий, отец покойного Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл, сомневается в том, что вдова его сына Юлия Киселева родила ребенка, мальчика Тони, именно от артиста.
WomanHit.ru вчера в 10:59
Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
РИА Новости вчера в 14:52
Энергетика

На Украине истощились пять главных месторождений газа

Пять важнейших газовых месторождений Украины истощились на 79-90 процентов.
Российская газета вчера в 23:59
Общество

С 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты

Социальные выплаты, пособия и компенсации вырастут в России с 1 февраля на 3%. Об этом сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России (ПФР).
Российская газета вчера в 10:01
Происшествия

Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru вчера в 22:53
Общество

«Ъ»: в России создадут рейтинг качества жизни в регионах

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с представителями деловых объединений РСПП, ТПП, "Опора России" и "Деловая Россия" разработают рейтинг качества жизни в регионах страны на основе опросов граждан.
Газета.Ru вчера в 21:21
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru вчера в 07:55
Происшествия

Оказавшихся на оторванной льдине рыбаков эвакуировали на Сахалине

Спасатели в ночь на среду, 29 января, завершили эвакуацию всех рыбаков, которые ранее оказались на оторванной льдине в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина.
Известия 28 января в 19:00
Общество

МВД назвало самые популярные способы угона автомобиля

В МВД России перечислили самые распространенные способы угона машин, передает «РИА Новости».
РБК 01:37
Футбол

«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»

REGNUM вчера в 14:06
Культура

В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Российская газета 28 января в 03:12
Здоровье

В Забайкалье посты ДПС ограничили въезд из-за вспышки ящура

В Забайкалье установили дорожно-патрульные службы из-за острого вирусного заболевания из группы зоонозов, сообщает корреспондент Evo-rus.com Анастасия Королькова.
Evo-rus.com 01:17
Происшествия

В Приморье возбуждено дело о контрабанде древесины на 450 млн рублей

Газета.Ru 01:27
Общество

Власти Китая накажут за намеренное заражение коронавирусом

Плюющихся больных, пытающихся намеренно заразить окружающих коронавирусом, будут привлекать к уголовной ответственности, заявили власти провинции Хубэй.
Профиль 01:01
Шоу-бизнес

Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой

Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об операциях певицы Аллы Пугачевой.
Что происходит вчера в 16:25
Происшествия

В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая мужчину

Житель Тулы, вернувшийся из Китая, госпитализирован с признаками ОРВИ, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по Тульской области.
РИА Новости вчера в 23:50
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное