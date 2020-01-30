Здоровье

ИнфоросВласти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая

Еще 25 человек заразились в специальных административных районах – Гонконге и Макао, а также в провинции Тайвань, политический статус которой не определен. Это значит, что случаи инфицирования выявлены во всех регионах страны. Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170.
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Коронавирус распространился на весь Китай

Московский Комсомолец01:03

Последний регион Китая «сдался» коронавирусу

Комсомольская правда00:41

В Китае не осталось незараженных коронавирусом регионов и провинций

ТК Звезда00:07

В Китае не осталось не зараженных новым вирусом провинций

Lenta.ruвчера в 23:04

В Тибете выявлен первый случай заражения коронавирусом

Коммерсантъвчера в 22:35

Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая

РБКвчера в 21:39

Теперь во всех регионах Китая зафиксированы заражения коронавирусом

АБНвчера в 19:35
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Культура

Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»

Дни24 28 января в 07:58
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 27 января в 11:11
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Происшествия

В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя

Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 06:01
Политика

Нетаньяху встретился с помилованной Иссахар и ее матерью

РИА Новости 05:41
Происшествия

Постиранный россиянкой ребенок умер в стиральной машине

Постиранный жительницей города Талицы ребенок родился живым и умер в стиральной машине от полученных травм.
Lenta.ru 04:52
Финансы

Официальный курс евро вырос на 74 копейки

Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара увеличился на 64,25 коп. и составил 63,0359 руб. В свою очередь, курс евро повысился на 73,87 коп. и достиг отметки 69,4151 руб. Стоимость бивалютной корзины также выросла на 68,6 коп.
Газета.Ru 05:20
Здоровье

Минздрав назвал три лекарства от коронавируса

Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Вести.Ru 03:52
Общество

Россия закрыла пешеходную границу с Китаем

Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, ЕАО, и Амурская область закрыли пешеходные и автомобильные границы с Китаем.
Рамблер 01:18
Политика

Мишустин опроверг планы расширить силовикам доступ к данным россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин опроверг планы расширить сотрудникам правоохранительных органов доступ к персональным данным жителей России.
News.ru 04:18
Хоккей

«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина

В первом периоде Александр отправил шайбу в ворота "хищников" при счете 1:3. Этот гол стал для Овечкина 693-м в НХЛ.
Вести.Ru вчера в 22:31
Космос

Получены самые детальные снимки Солнца в истории

Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Lenta.ru 05:05
Кино

Пранкеры разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли голливудского актера Хоакина Феникса, исполнившего роль Джокера в одноименном фильме, поговорив с ним от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы Сванте.
РИА Новости 04:20
Происшествия

800 человек эвакуировали с химфака МГУ

Известия 05:49
Футбол

Веллитон: мог перейти из «Спартака» в «Ливерпуль»

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014-й год. Бразилец – 19-й лучший бомбардир в истории клуба. На его счету 61 мяч в 133-х встречах.
ODDS.ru 04:17
Гаджеты

Apple и Broadcom обязали выплатить $1,1 млрд

Жюри присяжных в штате Калифорния обязало компании Apple и Broadcom выплатить Калифорнийскому технологическому институту $1,1 млрд за нарушение патентных прав.
News.ru 04:00
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Lenta.ru 05:12
Шоу-бизнес

Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы

Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Московский Комсомолец вчера в 13:20
Происшествия

Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали

Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Lenta.ru 04:07
Шоу-бизнес

Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери

Ранее сообщалось, что Иван Телегин перестал скрывать роман с Марией Гончар.
NewInform 05:30
Шоу-бизнес

Степаненко приготовилась оставить наследство дочери Петросяна

Телеканал 360° 04:37
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло сообщения об ударах российских ВКС в Идлибе

Публикации зарубежных СМИ об ударах Вооруженных сил РФ по «госпиталю и пекарне» на окраине сирийского Идлиба являются провокацией, заявили 30 января в Минобороны РФ.
REGNUM 06:00
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Музыка

Дмитрий Маликов выпустит песню, записанную с Юлией Началовой

Певец и композитор Дмитрий Маликов пообещал, что выпустит песню, которую записал вместе с певице Юлией Началовой, скончавшейся в прошлом году, сообщает ФАН.
Аргументы и Факты 04:16
Общество

ФСБ показала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в четверг видео задержания сотрудников стрелкового клуба "Паритет-СВ", которые развернули в Калужской области цех по переделыванию охотничьего оружия в боевое.
РИА Новости 04:24
Биатлон

Сборная России победила в эстафете на юниорском ЧМ по биатлону

Pravda.Ru вчера в 07:27
Происшествия

В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

РИА Новости 05:33
Общество

Вирусолог оценил вероятность «доставки» вируса в Россию в посылках с AliExpress

Теоретически есть вероятность заразиться смертельным китайским коронавирусом через посылки с AliExpress, однако случаев заражения через почтовые отправления пока подтверждено не было.
Lenta.ru 05:42
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Космос

Названо время первого запуска с Байконура в 2020 году

Первый запуск с космодрома Байконур в 2020 году произойдет в ночь на 7 февраля. В космос отправят британские спутники связи OneWeb.
РЕН ТВ 27 января в 09:34
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
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