Еще 25 человек заразились в специальных административных районах – Гонконге и Макао, а также в провинции Тайвань, политический статус которой не определен. Это значит, что случаи инфицирования выявлены во всех регионах страны. Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170.

Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая

Шоу-бизнес Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.

Происшествия Постиранный россиянкой ребенок умер в стиральной машине Постиранный жительницей города Талицы ребенок родился живым и умер в стиральной машине от полученных травм.

Финансы Официальный курс евро вырос на 74 копейки Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара увеличился на 64,25 коп. и составил 63,0359 руб. В свою очередь, курс евро повысился на 73,87 коп. и достиг отметки 69,4151 руб. Стоимость бивалютной корзины также выросла на 68,6 коп.

Хоккей «Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина В первом периоде Александр отправил шайбу в ворота "хищников" при счете 1:3. Этот гол стал для Овечкина 693-м в НХЛ.

Кино Пранкеры разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли голливудского актера Хоакина Феникса, исполнившего роль Джокера в одноименном фильме, поговорив с ним от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы Сванте.

Футбол Веллитон: мог перейти из «Спартака» в «Ливерпуль» Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014-й год. Бразилец – 19-й лучший бомбардир в истории клуба. На его счету 61 мяч в 133-х встречах.

Гаджеты Apple и Broadcom обязали выплатить $1,1 млрд Жюри присяжных в штате Калифорния обязало компании Apple и Broadcom выплатить Калифорнийскому технологическому институту $1,1 млрд за нарушение патентных прав.

Общество Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.

Музыка Дмитрий Маликов выпустит песню, записанную с Юлией Началовой Певец и композитор Дмитрий Маликов пообещал, что выпустит песню, которую записал вместе с певице Юлией Началовой, скончавшейся в прошлом году, сообщает ФАН.

Общество ФСБ показала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в четверг видео задержания сотрудников стрелкового клуба "Паритет-СВ", которые развернули в Калужской области цех по переделыванию охотничьего оружия в боевое.