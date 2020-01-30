Здоровье
ИнфоросВласти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая
Еще 25 человек заразились в специальных административных районах – Гонконге и Макао, а также в провинции Тайвань, политический статус которой не определен. Это значит, что случаи инфицирования выявлены во всех регионах страны. Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170.
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Культура
Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Происшествия
В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
Нетаньяху встретился с помилованной Иссахар и ее матерью
Происшествия
Постиранный россиянкой ребенок умер в стиральной машине
Постиранный жительницей города Талицы ребенок родился живым и умер в стиральной машине от полученных травм.
Финансы
Официальный курс евро вырос на 74 копейки
Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара увеличился на 64,25 коп. и составил 63,0359 руб. В свою очередь, курс евро повысился на 73,87 коп. и достиг отметки 69,4151 руб. Стоимость бивалютной корзины также выросла на 68,6 коп.
Здоровье
Минздрав назвал три лекарства от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Общество
Россия закрыла пешеходную границу с Китаем
Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, ЕАО, и Амурская область закрыли пешеходные и автомобильные границы с Китаем.
Политика
Мишустин опроверг планы расширить силовикам доступ к данным россиян
Премьер-министр Михаил Мишустин опроверг планы расширить сотрудникам правоохранительных органов доступ к персональным данным жителей России.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина
В первом периоде Александр отправил шайбу в ворота "хищников" при счете 1:3. Этот гол стал для Овечкина 693-м в НХЛ.
Космос
Получены самые детальные снимки Солнца в истории
Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Кино
Пранкеры разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли голливудского актера Хоакина Феникса, исполнившего роль Джокера в одноименном фильме, поговорив с ним от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы Сванте.
Происшествия
800 человек эвакуировали с химфака МГУ
Футбол
Веллитон: мог перейти из «Спартака» в «Ливерпуль»
Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014-й год. Бразилец – 19-й лучший бомбардир в истории клуба. На его счету 61 мяч в 133-х встречах.
Гаджеты
Apple и Broadcom обязали выплатить $1,1 млрд
Жюри присяжных в штате Калифорния обязало компании Apple и Broadcom выплатить Калифорнийскому технологическому институту $1,1 млрд за нарушение патентных прав.
Общество
Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом
Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Происшествия
Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали
Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери
Ранее сообщалось, что Иван Телегин перестал скрывать роман с Марией Гончар.
Шоу-бизнес
Степаненко приготовилась оставить наследство дочери Петросяна
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло сообщения об ударах российских ВКС в Идлибе
Публикации зарубежных СМИ об ударах Вооруженных сил РФ по «госпиталю и пекарне» на окраине сирийского Идлиба являются провокацией, заявили 30 января в Минобороны РФ.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Музыка
Дмитрий Маликов выпустит песню, записанную с Юлией Началовой
Певец и композитор Дмитрий Маликов пообещал, что выпустит песню, которую записал вместе с певице Юлией Началовой, скончавшейся в прошлом году, сообщает ФАН.
Общество
ФСБ показала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в четверг видео задержания сотрудников стрелкового клуба "Паритет-СВ", которые развернули в Калужской области цех по переделыванию охотничьего оружия в боевое.
Биатлон
Сборная России победила в эстафете на юниорском ЧМ по биатлону
Происшествия
В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Общество
Вирусолог оценил вероятность «доставки» вируса в Россию в посылках с AliExpress
Теоретически есть вероятность заразиться смертельным китайским коронавирусом через посылки с AliExpress, однако случаев заражения через почтовые отправления пока подтверждено не было.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Космос
Названо время первого запуска с Байконура в 2020 году
Первый запуск с космодрома Байконур в 2020 году произойдет в ночь на 7 февраля. В космос отправят британские спутники связи OneWeb.