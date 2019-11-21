Новая система будет запущена с 2021 года, говорилось в законопроекте Минфина. Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.

с чего всё началось

Правда, закон еще не принят, но доходы власти уже подсчитали. За первый год система гарантированного пенсионного плана (ГПП) должна аккумулировать 1 трлн рублей. Затем каждый год россияне должны приносить примерно в 1,5 раза больше денег, чем в предыдущий.

Власти захотели собрать с россиян триллион рублей на пенсии

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