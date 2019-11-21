Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВласти захотели собрать с россиян триллион рублей на пенсии

Правда, закон еще не принят, но доходы власти уже подсчитали. За первый год система гарантированного пенсионного плана (ГПП) должна аккумулировать 1 трлн рублей. Затем каждый год россияне должны приносить примерно в 1,5 раза больше денег, чем в предыдущий.
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с чего всё началось

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

Новая система будет запущена с 2021 года, говорилось в законопроекте Минфина. Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.
РБК20 ноября в 22:00

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Власти намерены привлечь 1 трлн рублей от взносов россиян на добровольную пенсию

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Ведомости21 ноября в 02:06

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Коммерсантъ21 ноября в 01:50

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ТАСС21 ноября в 01:03

Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии

URA.Ru20 ноября в 23:03

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

РБК20 ноября в 22:00
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Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Уралом»

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«Рейнджерс» обыграли «Монреаль», Панарин и Бучневич забили по голу

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Корабль Илона Маска Starship взорвался во время испытаний

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