Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВласти захотели собрать с россиян триллион рублей на пенсии

Правда, закон еще не принят, но доходы власти уже подсчитали. За первый год система гарантированного пенсионного плана (ГПП) должна аккумулировать 1 трлн рублей. Затем каждый год россияне должны приносить примерно в 1,5 раза больше денег, чем в предыдущий.
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с чего всё началось

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

Новая система будет запущена с 2021 года, говорилось в законопроекте Минфина. Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.
РБК20 ноября в 22:00

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Власти рассчитывают, что граждане вложат в новую систему добровольных пенсионных накоплений около триллиона рублей

Эхо Москвывчера в 03:31

Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии

URA.Ru20 ноября в 23:03

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

Коммерсантъвчера в 01:50

Власти намерены привлечь 1 трлн рублей от взносов россиян на добровольную пенсию

Говорит Москвавчера в 01:20

РБК: новая система накопительной пенсии должна привлечь в 2021 году 1 трлн рублей

ТАССвчера в 01:03

РБК: власти хотят привлечь 1 трлн рублей от россиян на добровольную пенсию

Ведомостивчера в 02:06

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

РБК20 ноября в 22:00
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Общество

Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Отмечается, что решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей было принято главой минздрава «в связи с обеспокоенностью граждан».
БИЗНЕС Online вчера в 23:21
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ вчера в 14:21
Теннис

Канада вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Ранее ГЛАС сообщал о том, что в четвертьфинале Кубка Дэвиса Россия встретится с Сербией.
ГЛАС.RU вчера в 21:39
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
ТАСС вчера в 08:11
ЖКХ

Авария оставила без отопления 16 тысяч жителей Курска

В результате аварии на теплосетях в Курске без отопления и горячей воды остались около 16 тысяч жителей города, а также учебные заведения, детсады и поликлиника, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 00:06
Транспорт

Путин и Собянин проехали по первому маршруту наземного метро Москвы

На Белорусском вокзале в Москве состоялась церемония запуска движения поездов по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский».
Росбалт вчера в 06:37
Происшествия

Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Здоровье

«Форменный ужас» увидел губернатор Морозов в ульяновском областном тубдиспансере

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов нанес визит в Областной клинический противотуберкулезный диспансер на Верхней Террасе, что в Заволжском районе.
Ульяновск.Экспресс вчера в 23:56
Политика

Южная Корея отменила совместные с Японией учения

Южная Корея отменила совместные с Японией учения береговой охраны, которые должны были состояться 27 ноября, сообщает ТАСС.
RT на русском вчера в 23:35
Экономика

В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования

Сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу экспресс-кредитования в аптеках, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 20:52
Технологии

Intel удалит с сайта драйверы и BIOS 20-летней давности

Компания Intel объявила об удалении с сайта старых драйверов и BIOS для решений эры Pentium.
News.ru 19 ноября в 04:57
Авто

Tesla представила пикап Cybertruck

Представляя новинку с футуристическим дизайном основатель компании Илон Маск отметил, что Cybertruck похож на «бронированную машину пехоты из будущего», но отличается от других моделей мирового автопрома.
BFM.ru 01:10
Общество

В Госдуме предложили давать маткапитал за четвертого ребенка

В Госдуму внесли законопроект о выплате материнского капитала женщинам за четвертого ребенка, рожденного или усыновленного после 1 января 2019 года.
Rambler News Service вчера в 10:03
Космос

Составлена первая карта крупнейшего спутника Сатурна

Снимки, полученные несколько лет назад зондом Cassini, позволили составить первую карту Титана, крупнейшего спутника Сатурна и второй по размере луны Солнечной системы.
Московский Комсомолец 19 ноября в 06:00
Происшествия

В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

РИА Новости вчера в 20:51
Происшествия

В Подмосковье задержаны угрожавшие должнику расправой лжеколлекторы

В Подмосковье задержаны подозреваемые в угрозах расправой должникам микрофинансовых организаций.
Известия вчера в 23:33
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.
Известия 00:58
Происшествия

В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы

В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
РБК вчера в 23:34
Политика

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

РИА Новости 20 ноября в 20:25
Происшествия

Самолет Turkish Airlines аварийно сел в Одессе

Самолет Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Газета.Ru вчера в 18:29
Финансы

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.
РБК вчера в 22:00
Экономика

Reuters узнал о планах Exxon Mobil продать активы на $25 млрд

Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире американская Exxon Mobil готовится к масштабной распродаже своих активов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 18:05
Единоборства

Флойд Мэйуэзер-младший рассказал, когда возобновит карьеру

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер-младший заявил, что возобновит карьеру в 2020 году.
РИА Новости 00:46
Политика

Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

РБК вчера в 15:03
Фигурное катание

В Японии пройдет заключительный этап Гран-при по фигурному катанию

Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию принимает в пятницу, 22 ноября, Япония.
Кривое-зеркало.ру вчера в 17:40
Происшествия

Boeing с пассажирами на борту загорелся в небе над Лос-Анджелесом

В Соединенных Штатах пассажирский самолет авиакомпании Philippine Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса.
Gazeta.SPb 00:53
Армия и оружие

СМИ сообщили о провале сирийской ПВО при отражении израильской атаки

Московский Комсомолец вчера в 16:18
Космос

Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался в ходе испытаний

Прототип космического корабля компании SpaceX Илона Маска лопнул во время испытаний, сообщил специализированный портал space.com.
РИА Новости вчера в 02:50
Общество

«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Ведомости вчера в 11:42
Финансы

Российский рынок акций начал торги снижением индексов на 0,2%

Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,2%. Котировки "Газпрома" возобновили рoст на фоне новостей о продаже пакета из 3,59% казначейских бумаг.
Интерфакс вчера в 02:25
Как работают Яндекс.Новости?
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