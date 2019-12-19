Экономика
РБКВласти закупят российские планшеты для переписи населения
Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
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с чего всё началось
Правительство обяжет "Ростелеком" отменить результаты тендера на поставки планшетов для Всероссийской переписи населения и закупить планшеты российского производства, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.Интерфакс04:10
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Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
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Предыдущая большая пресс-конференция Путина, на которую были аккредитованы 1702 журналиста, состоялась 20 декабря 2018 года.
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Правительство Шотландии сегодня направит Лондону официальный запрос о проведении нового референдума о независимости, заявила первый министр и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен.
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Путин прокомментировал угрозы в адрес журналистов Sputnik в Эстонии
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг сотрудников Sputnik в Эстонии, которые получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования.
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Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутренним паспортам
Mossovetinfo.ru – Украинские приняли решение запретить гражданам Украины ездить в Россию по внутренним паспортам, сообщил в своем telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве
Стрельба началась в центре Москвы около здания Федеральной службы безопасности, сообщает Telegram-канал Baza.
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Работника вуза подозревают в убийстве женщины, тело погибшей было закопано в лесу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Псковской области.
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Технологии
NVIDIA анонсировала новую версию движка PhysX 5.0
В 2020 году NVIDIA выпустит новую версию кроссплатформенного физического движка PhysX 5.0.
Кино
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Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
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Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали
Начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Ростова-на-Дону Мария Давыдова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, в мэрии прошли обыски, сообщил ТАСС источник в оперативных службах Ростовской области.
Экономика
В госбюджете Украины закончились деньги
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству финансов остановить расходы по ряду незащищенных статей государственного бюджета.
Кино
Джон Бойега раскритиковал фильм «Звёздные войны: Последние джедаи»
Джон Бойега, исполнивший в фильмах «Звёздные войны» роль Финна, раскритиковал подход к созданию картины «Последние джедаи».
Политика
ЕС продлил санкции против России
Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России на полгода - до 31 июля 2020 года.
Политика
«Путин устал и уходит?»: пресс-конференция президента за одну минуту
В Центре международной торговли завершилась большая пресс-конференция президента Владимира Путина 2019.
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира
"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем
Папой ребенка стал муж телеведущей — хоккеист Игорь Макаров. Оба родителя души на чают в Маше и обожают проводить с ней время.
Шоу-бизнес
Анна Шатилова назвала свадьбу Ангелины Вовк «шуткой ради пиара»
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
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Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Биатлон
Российские биатлонисты не попали в топ-10 на этапе КМ
На третьем этапе Кубка мира по биатлону подошла к концу мужская спринтерская гонка. Соревнования проходят во французском городе Анси.
Политика
Трамп считает импичмент «политическим самоубийством» демократов
В заявлении, обнародованном Белым домом, сказано, что Дональд Трамп готов к следующим действиям в рамках процедуры импичмента и уверен, что будет оправдан при рассмотрении дела в сенате.
Армия и оружие
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет
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Половина игроков «Арсенала» хочет покинуть клуб
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Экономика
Российские новостройки подорожали с начала года на 9%
Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
Политика
Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным
Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.