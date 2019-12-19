Экономика

РБКРБКВласти закупят российские планшеты для переписи населения

Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
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«Ростелеком» отменит результаты конкурса по закупкам планшетов для переписи населения

Правительство обяжет "Ростелеком" отменить результаты тендера на поставки планшетов для Всероссийской переписи населения и закупить планшеты российского производства, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.
Интерфакс04:10

Подробнее о событии

Российские власти потребовали закупить для переписи населения отечественные планшеты вместо китайских

Эхо Москвы08:32

Власти закупят российские планшеты для переписи населения

РБК07:31

Источник: итоги конкурса «Ростелекома» на закупку планшетов для переписи отменят

ТАСС04:47

Итоги конкурса по закупкам планшетов для переписи населения отменят

News.ru07:17

«Интерфакс»: для переписи населения закупят российские планшеты вместо китайских

Коммерсантъ04:35

Власти обяжут «Ростелеком» закупить для переписи населения российские планшеты вместо китайских

Вести.Финанс04:31

«Ростелеком» отменит результаты конкурса по закупкам планшетов для переписи населения

Интерфакс04:10
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