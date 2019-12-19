Экономика

РБКРБКВласти закупят российские планшеты для переписи населения

Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
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с чего всё началось

«Ростелеком» отменит результаты конкурса по закупкам планшетов для переписи населения

Правительство обяжет "Ростелеком" отменить результаты тендера на поставки планшетов для Всероссийской переписи населения и закупить планшеты российского производства, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.
Интерфакс04:10

Подробнее о событии

Источник: итоги конкурса «Ростелекома» на закупку планшетов для переписи отменят

ТАСС04:47

Власти закупят российские планшеты для переписи населения

РБК07:31

Итоги конкурса по закупкам планшетов для переписи населения отменят

News.ru07:17

Российские власти потребовали закупить для переписи населения отечественные планшеты вместо китайских

Эхо Москвы08:32

«Интерфакс»: для переписи населения закупят российские планшеты вместо китайских

Коммерсантъ04:35

Власти обяжут «Ростелеком» закупить для переписи населения российские планшеты вместо китайских

Вести.Финанс04:31

«Ростелеком» отменит результаты конкурса по закупкам планшетов для переписи населения

Интерфакс04:10
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Футбол

«Барселона» и «Реал» поделили очки в Эль-Класико

ODDS.ru вчера в 15:53
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Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Evo-rus.com вчера в 01:12
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В Киеве митингующие против земельной реформы перекрыли Крещатик

РИА Новости 06:52
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

Взгляд.ру 07:27
Политика

Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу

Палата представителей конгресса США в среду проголосовала за отстранение президента Дональда Трампа от власти.
Ведомости вчера в 21:05
Политика

Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Интерфакс 06:54
Политика

Путин: Россия контактирует и с Сарраджем, и с Хафтаром в Ливии

Российская сторона находится в контакте и с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии Фейзом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:02
Политика

Путин пообещал построить метро в Екатеринбурге после Красноярска

Владимир Путин ответил на просьбу журналистки из Екатеринбурга о помощи в строительстве метро.
ГЛАС.RU 08:12
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
РИА Новости 07:02
Экономика

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Из 70 исследованных городов подорожание по цене квадратного метра произошло в 64, в шести городах цена незначительно снизилась.
РИА Новости вчера в 03:44
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
РБК 05:41
Спорт

Глава ПКР Лукин прокомментировал решение РУСАДА оспорить санкции WADA

RT на русском 07:22
Происшествия

Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом

Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
РБК вчера в 12:43
Политика

ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

"Совет [ЕС] продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года", - говорится в заявлении.
ТАСС 08:10
Политика

Путин напомнил, как при СССР Украине передали исконно русские земли

Путин напомнил, что Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата».
Украина.ру 05:14
Авто

Opel возобновила продажи в России

Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
Давыдов.Индекс 16 декабря в 11:02
Общество

Михаил Горбачев попал в больницу

Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство "Москва".
Газета.Ru 08:35
Экономика

Гончарук рассказал, почему приостановлены выплаты казначейства

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что временное приостановление выплат казначейства не коснется соцвыплат.
Украина.ру 07:36
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.
RT на русском 06:10
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
Политика

Путин прокомментировал бизнес своих предполагаемых дочерей

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции не стал признавать, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми, но и не опроверг это заявление.
Ведомости 09:04
Кино

«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис

Газета.Ru 08:05
Политика

Путин ответил на вопрос о выдаче убитого в Берлине чеченского боевика

Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче чеченского боевика, впоследствии убитого в Берлине.
РБК 07:29
Авто

В Chery рассказали о новинках для России в 2020 году

Автоновости дня 06:01
Политика

Журналистам рассказали о формате пресс-конференции Путина

В Москве 19 декабря в 12:00 начнется большая пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина.
Регион 64 02:09
Футбол

Футболист Кудряшов покидает клуб «Сочи»

Фёдор Кудряшов расторг контракт с футбольным клубом «Сочи». Соответствующее сообщение размещено на сайте клуба.
Национальная служба новостей вчера в 13:21
Общество

Учения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря

23 декабря 2019 года пройдут так называемые учения по «суверенному рунету».
REGNUM 07:27
Общество

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Футбол

В «Рубине» намекнули на назначение Слуцкого

Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» намекнула на возможное назначение российского специалиста Леонида Слуцкого главным тренером команды.
RT на русском 08:47
Космос

Появление метана на Марсе ученые смогут объяснить в ближайшее время

Шестиколесный робот обнаружил несколько больших всплесков газа, что является возможным, но не обязательным признаком жизни на Марсе.
HotGeo 08:41
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