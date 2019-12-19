Экономика
РБКВласти закупят российские планшеты для переписи населения
Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
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с чего всё началось
Правительство обяжет "Ростелеком" отменить результаты тендера на поставки планшетов для Всероссийской переписи населения и закупить планшеты российского производства, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.Интерфаксвчера в 04:10
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Власти обяжут «Ростелеком» закупить для переписи населения российские планшеты вместо китайских
Вести.Финансвчера в 04:31
«Интерфакс»: для переписи населения закупят российские планшеты вместо китайских
Коммерсантъвчера в 04:35
«Ростелеком» отменит результаты конкурса по закупкам планшетов для переписи населения
Интерфаксвчера в 04:10
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