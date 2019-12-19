Экономика
РБКВласти закупят российские планшеты для переписи населения
Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
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с чего всё началось
Правительство обяжет "Ростелеком" отменить результаты тендера на поставки планшетов для Всероссийской переписи населения и закупить планшеты российского производства, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.Интерфаксвчера в 04:10
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Власти обяжут «Ростелеком» закупить для переписи населения российские планшеты вместо китайских
Вести.Финансвчера в 04:31
«Интерфакс»: для переписи населения закупят российские планшеты вместо китайских
Коммерсантъвчера в 04:35
«Ростелеком» отменит результаты конкурса по закупкам планшетов для переписи населения
Интерфаксвчера в 04:10
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Экономика
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Москва установила рекорд по эвакуированным за сутки
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Шоу-бизнес
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Единоборства
Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое
Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
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Экономика
Сбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru
Сбербанк РФ закрыл сделку по приобретению косвенной доли в Mail.ru Group через покупку 36% компании "МФ Технологии", последняя контролирует 58,3% голосов интернет-холдинга, говорится в пресс-релизе банка.
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В Киеве заявили, что по итогам переговоров с РФ по газу нет предательства нацинтересов
Премьер Украины Алексей Гончаренко заявил, что по итогам газовых переговоров с РФ не стоит ждать предательства национальных интересов страны.
Общество
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Политика
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ВТБ «серьезно рассматривает» вопрос о докупке акций «Магнита»
ВТБ считает акции «Магнита» недооцененными и «серьезно рассматривает» вопрос об их докупке, рассказал первый зампред Юрий Соловьев в интервью «Интерфаксу».
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В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях
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Происшествия
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Новым главным тренером «Ротора» стал Александр Хацкевич
Новогодний подарок волгоградцам сделал любимый футбольный клуб: сегодня, 20 декабря, подписали контракт с новым наставником - главным тренером «Ротора» стал Александр Хацкевич.
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Появилось видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
В Сети появились кадры с прошедших в Нижнем Новгороде испытаний боевой машины 2С38 «Деривация-СВ».
Спорт
Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду
Сборная Украины по легкой атлетике может пропустить Олимпийские игры в Токио. Причина – отсутствие государственного финансирования.
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Видеоконференция контактной группы по Донбассу, на которой будет обсуждаться вопрос обмена пленными, назначена на 23 декабря.
Футбол
Селюк: «Слышал выступление Аршавина. Я вообще лысый, но у меня начали волосы пробиваться»
Футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал слова бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, который после провала российских клубов в еврокубках призвал вернуть систему «весна-осень».
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Софья Эрнст перестала скрывать третью беременность
Супруга генерального продюсера Первого канала Константина Эрнста Софья накануне появилась на премьере фильма «Союз спасения», где она сыграла главную роль.