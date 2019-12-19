Правительство обяжет "Ростелеком" отменить результаты тендера на поставки планшетов для Всероссийской переписи населения и закупить планшеты российского производства, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

с чего всё началось

Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.

Происшествия Стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья Стрелок, открывший 19 декабря огонь у здания ФСБ на Лубянке и убивший сотрудника службы, жил в подмосковном Подольске вместе с матерью, сообщают СМИ.

Общество Роскачество проверило российские игристые вина Эксперты Роскачества пришли к выводу, что игристые вина из российского винограда достойного уровня можно приобрести даже в категории до 500 рублей.

Происшествия В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.

Происшествия В Челябинске нашли пропавшего школьника Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.

Финансы Рубль укрепляется к доллару и евро На открытии торгов курс рубля умеренно повышается по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Происшествия В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.

Экономика Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП.

Общество Суд вынес приговор владельцу онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами Красногорский городской суд Московской области признал виновным владельца подпольных онлайн-кинотеатров и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Шоу-бизнес Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила 29-летняя российская певица, автор песен и актриса Анна Шурочкина, более известная как Нюша, присоединила свой голос к потоку разоблачений сексуальных хищников, рассказав про эротические притязания известного продюсера.

Экономика Сбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru Сбербанк РФ закрыл сделку по приобретению косвенной доли в Mail.ru Group через покупку 36% компании "МФ Технологии", последняя контролирует 58,3% голосов интернет-холдинга, говорится в пресс-релизе банка.

Происшествия На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.

Футбол Новым главным тренером «Ротора» стал Александр Хацкевич Новогодний подарок волгоградцам сделал любимый футбольный клуб: сегодня, 20 декабря, подписали контракт с новым наставником - главным тренером «Ротора» стал Александр Хацкевич.

Спорт Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду Сборная Украины по легкой атлетике может пропустить Олимпийские игры в Токио. Причина – отсутствие государственного финансирования.