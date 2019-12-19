Экономика

РБКРБКВласти закупят российские планшеты для переписи населения

Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
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с чего всё началось

«Ростелеком» отменит результаты конкурса по закупкам планшетов для переписи населения

Правительство обяжет "Ростелеком" отменить результаты тендера на поставки планшетов для Всероссийской переписи населения и закупить планшеты российского производства, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.
Интерфаксвчера в 04:10

Подробнее о событии

Российские власти потребовали закупить для переписи населения отечественные планшеты вместо китайских

Эхо Москвывчера в 08:32

Власти закупят российские планшеты для переписи населения

РБКвчера в 07:31

Власти обяжут «Ростелеком» закупить для переписи населения российские планшеты вместо китайских

Вести.Финансвчера в 04:31

Источник: итоги конкурса «Ростелекома» на закупку планшетов для переписи отменят

ТАССвчера в 04:47

«Интерфакс»: для переписи населения закупят российские планшеты вместо китайских

Коммерсантъвчера в 04:35

Итоги конкурса по закупкам планшетов для переписи населения отменят

News.ruвчера в 07:17

«Ростелеком» отменит результаты конкурса по закупкам планшетов для переписи населения

Интерфаксвчера в 04:10
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Происшествия

Стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

Стрелок, открывший 19 декабря огонь у здания ФСБ на Лубянке и убивший сотрудника службы, жил в подмосковном Подольске вместе с матерью, сообщают СМИ.
Газета.Ru 02:02
Общество

Роскачество проверило российские игристые вина

Эксперты Роскачества пришли к выводу, что игристые вина из российского винограда достойного уровня можно приобрести даже в категории до 500 рублей.
ТАСС 00:02
Общество

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Ведомости 01:52
Происшествия

В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия

Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.
Lenta.ru 01:58
Происшествия

В Челябинске нашли пропавшего школьника

Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
РИА Новости 03:59
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля умеренно повышается по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:34
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Экономика

Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП.
Ведомости вчера в 17:14
Общество

Суд вынес приговор владельцу онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами

Красногорский городской суд Московской области признал виновным владельца подпольных онлайн-кинотеатров и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
РБК вчера в 23:04
Происшествия

Москва установила рекорд по эвакуированным за сутки

В минувший четверг, 19 декабря, Москва побила рекорд по количеству «заминированных» зданий и эвакуированных из них людей.
Московский Комсомолец 01:53
Шоу-бизнес

Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила

29-летняя российская певица, автор песен и актриса Анна Шурочкина, более известная как Нюша, присоединила свой голос к потоку разоблачений сексуальных хищников, рассказав про эротические притязания известного продюсера.
Российская газета 04:30
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США

Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США.
ТАСС 04:17
Единоборства

Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое

Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
ProstoProSport вчера в 09:42
Политика

РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
РИА Новости вчера в 14:50
Экономика

Сбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru

Сбербанк РФ закрыл сделку по приобретению косвенной доли в Mail.ru Group через покупку 36% компании "МФ Технологии", последняя контролирует 58,3% голосов интернет-холдинга, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс вчера в 02:21
Политика

В Киеве заявили, что по итогам переговоров с РФ по газу нет предательства нацинтересов

Премьер Украины Алексей Гончаренко заявил, что по итогам газовых переговоров с РФ не стоит ждать предательства национальных интересов страны.
ПРАЙМ 04:45
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости вчера в 07:03
Политика

В конгрессе США одобрили торговое соглашение с Канадой и Мексикой

Палата представителей США одобрила новое торговое соглашение с Канадой и Мексикой (USMCA), сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.
RT на русском вчера в 17:11
Экономика

ВТБ «серьезно рассматривает» вопрос о докупке акций «Магнита»

ВТБ считает акции «Магнита» недооцененными и «серьезно рассматривает» вопрос об их докупке, рассказал первый зампред Юрий Соловьев в интервью «Интерфаксу».
Коммерсантъ 04:01
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

РИА Новости 01:22
Политика

В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
REGNUM 04:42
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
ТАСС 03:53
Футбол

Новым главным тренером «Ротора» стал Александр Хацкевич

Новогодний подарок волгоградцам сделал любимый футбольный клуб: сегодня, 20 декабря, подписали контракт с новым наставником - главным тренером «Ротора» стал Александр Хацкевич.
КП - Волгоград 03:35
Армия и оружие

Появилось видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

В Сети появились кадры с прошедших в Нижнем Новгороде испытаний боевой машины 2С38 «Деривация-СВ».
Взгляд.ру 17 декабря в 07:12
Футбол

Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

ТАСС 02:39
Спорт

Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду

Сборная Украины по легкой атлетике может пропустить Олимпийские игры в Токио. Причина – отсутствие государственного финансирования.
Вести.Ru вчера в 18:02
Политика

Названа дата видеоконференции по вопросу обмена пленными в Донбассе

Видеоконференция контактной группы по Донбассу, на которой будет обсуждаться вопрос обмена пленными, назначена на 23 декабря.
Известия 04:18
Футбол

Селюк: «Слышал выступление Аршавина. Я вообще лысый, но у меня начали волосы пробиваться»

Футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал слова бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, который после провала российских клубов в еврокубках призвал вернуть систему «весна-осень».
Sport24.ru вчера в 15:28
Шоу-бизнес

Софья Эрнст перестала скрывать третью беременность

Супруга генерального продюсера Первого канала Константина Эрнста Софья накануне появилась на премьере фильма «Союз спасения», где она сыграла главную роль.
МонаВиста вчера в 00:30
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