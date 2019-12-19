Правительство обяжет "Ростелеком" отменить результаты тендера на поставки планшетов для Всероссийской переписи населения и закупить планшеты российского производства, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

с чего всё началось

Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.

Политика Россия и Украина договорились по транзиту газа Россия и Украина при посредничестве Еврокомиссии достигли на консультациях в Берлине принципиального соглашения по транзиту газа, но детали нужно будет еще проработать, заявил бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который продолжает курировать этот вопрос в ЕК.

Политика Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

Шоу-бизнес Принцесса Беатрис отпраздновала помолвку без отца Не было лишь принца Эндрю – отца невесты: после злосчастного телеинтервью сына о его дружбе с педофилом Джеффри Эпштейном Елизавета II отстранила принца от выполнения обязанностей члена королевской семьи и настоятельно рекомендовала ему как можно меньше показываться на публике.

Авто Найдена простоявшая 20 лет Волга с 4 ящиками советской водки Вместе c автомобилем наследники сохранили четыре ящика запечатанной водки «Русская» производства 1980-х годов, мешок советской сгущёнки и кучу запчастей для Волги, включая фары, амортизаторы, рессоры, карбюратор и многое другое.

Общество Суд в Приморье признал незаконным увольнение главврача медцентра ДВФУ Ленинский районный суд Владивостока признал незаконным и восстановил в должности ранее уволенного за судимость главного врача медицинского центра Дальневосточного федерального университета Олега Пака, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.

Происшествия Бывший топ-менеджер «Восточного» задержан по делу Baring Vostok Бывший управляющий директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов задержан по уголовному делу Baring Vostok, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Экономика В Свердловской области готовятся к действию закона о самозанятых В Свердловской области готовятся к действию закона о самозанятых Свердловские власти не смогли согласовать с федеральными властями поправки в закон о самозанятых гражданах, который начнет работать в регионе с 2020 года в пилотном режиме.

Происшествия В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына Родителей в Волгограде подозревают в избиении их шестилетнего сына и в том, что они морили ребенка голодом, кроме того, мальчик месяц не ходил в школу, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Происшествия Панин подрался с таксистом в Петербурге Актера подвозил таксист, с которым у них, по словам самого Панина, возникли разногласия по поводу деятельности знаменитости.