Экономика

РБКРБКВласти закупят российские планшеты для переписи населения

Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
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с чего всё началось

«Ростелеком» отменит результаты конкурса по закупкам планшетов для переписи населения

Правительство обяжет "Ростелеком" отменить результаты тендера на поставки планшетов для Всероссийской переписи населения и закупить планшеты российского производства, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.
Интерфакс04:10

Подробнее о событии

«Интерфакс»: для переписи населения закупят российские планшеты вместо китайских

Коммерсантъ04:35

Власти закупят российские планшеты для переписи населения

РБК07:31

Итоги конкурса по закупкам планшетов для переписи населения отменят

News.ru07:17

Источник: итоги конкурса «Ростелекома» на закупку планшетов для переписи отменят

ТАСС04:47

Российские власти потребовали закупить для переписи населения отечественные планшеты вместо китайских

Эхо Москвы08:32

Власти обяжут «Ростелеком» закупить для переписи населения российские планшеты вместо китайских

Вести.Финанс04:31

«Ростелеком» отменит результаты конкурса по закупкам планшетов для переписи населения

Интерфакс04:10
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Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК 13:09
Политика

РФ, ЕС и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак отметил, что проект соглашения в ближайшее время будет доработан и выразил надежду на то, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января следующего года в ближайшее время, пишет «РИА Новости».
Известия 15:07
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Политика

Путин пошутил об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
РИА Новости 07:39
Футбол

Слуцкий официально возглавил «Рубин»

Вести.Ru 10:31
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА на футбольной арене в Санкт-Петербурге

ProstoProSport 14:21
Общество

Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке

Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
РБК 10:41
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости 07:03
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru 05:22
Футбол

Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

Чемпионат 08:34
Политика

Началась большая пресс-конференция Путина

Lenta.ru 04:07
Политика

Путин рассказал об индексации пенсий

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:19
Общество

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости 07:39
Армия и оружие

Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть

Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
REGNUM 17 декабря в 17:28
Общество

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru 13:30
Биатлон

Российские биатлонисты не попали в топ-10 на этапе КМ

На третьем этапе Кубка мира по биатлону подошла к концу мужская спринтерская гонка. Соревнования проходят во французском городе Анси.
Газета.Ru 10:00
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 10:09
Политика

СМИ: Госдеп пытается помешать санкциям против России

Администрация президента США Дональда Трампа пытается помешать введению санкций против России, сообщает The Daily Beast.
Газета.Ru 15:01
Спорт

Свищёв приветствует решение набсовета РУСАДА обжаловать санкции WADA

«Приветствую решение РУСАДА и то, что, вероятно, мы будем отстаивать интересы российского спорта и чистых российских спортсменов в судах», — добавил депутат.
RT на русском 07:43
Политика

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:47
Футбол

Французский футболист захотел выступать за сборную России

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Шоу-бизнес

Наташа Королева предстала в образе Мальвины

Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
ФАН вчера в 14:06
Единоборства

Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Pravda.Ru 09:50
Шоу-бизнес

Софья Эрнст подтвердила беременность

Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать свою беременность, пишет «Комсомольская правда».
Вести Подмосковья 03:25
Политика

Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 09:22
Единоборства

Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое

Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
ProstoProSport 09:42
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
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Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
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