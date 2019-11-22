Финансы
РБКВласти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30%
План Минэкономразвития означает, что к 2024 году рубль сравняется с долларом и евро по доле в российской внешней торговле или опередит одну из этих валют (по всей вероятности, постепенно теряющий свои позиции доллар).
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Происшествия
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
У студента, устроившего стрельбу в колледже Благовещенска, были суицидальные наклонности.
Общество
Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.
Происшествия
Суд отменил приговор за хищение 319 млн рублей приморскому бизнесмену
Напомним, 21 июня приморский бизнесмен Дроздов был приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу 900 тыс. рублей по делу о крупном мошенничестве при строительстве полигона твердых бытовых отходов.
Экономика
Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога
В ходе участия в форуме "Россия зовет!" глава ВТБ предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей
Американский энтомолог Уильям Ромозер, изучив фотографии с Красной планеты, обнаружил на ней жуков.
Общество
Кабмин выступил против покупки алкоголя с 21 года
Депутатская инициатива о повышении возраста продаж алкоголя до 21 года не нашла поддержки в кабмине.
Происшествия
В Одесском заливе сел на мель танкер под флагом Молдавии
У берегов Одессы сел на мель танкер «Делфи» под флагом Молдавии.
Экономика
Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России
Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
Авто
Новый Chevrolet Trailblazer оценили дешевле Tracker
Старт продаж намечен на весну 2020-го. Напомним, сейчас в гамме Chevrolet есть две "одноименные" модели Trailblazer.
Происшествия
Тело 17-летнего подростка обнаружили во дворе 16-этажки в Чите
Тело 17-летнего подростка обнаружили очевидцы 21 ноября около 21:00 во дворе 16-этажки в Чите по адресу ул. Ингодинская, 27.
Хоккей
Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Каролину»
«Филадельфия» на выезде обыграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). «Флайерз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.
Кино
Фильм «Ford против Ferrari» стал лидером российского проката
Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат, собрав за прошедшие четыре дня 212,6 млн. рублей.
Спорт
Драчёв назвал Миронову лидером сборной на старте Кубка мира
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, какая из спортсменок сборной страны должна радовать болельщиков на первых этапах Кубка мира.
Шоу-бизнес
Епифанцев плакал, когда вспоминал брак с актрисой Стебуновой
Здоровье
Диетолог объяснила набор веса при отказе от курения
Выраженный синдром отмены при отказе от курения проходит через 2-3 недели, добавила Макиша.
Музыка
Объявлены номинанты премии «Грэмми»
Политика
Украинский эксперт «нокаутировал» американца в эфире «Россия 1»
Американец упал и ударился головой о декорации. После «нокаута» эфир прервался на рекламу, а обоих экспертов удалили из студии.
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Хоккей
Овечкин ударил Панарина и получил удаление
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Политика
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Происшествия
Адвокат Кадырова не будет защищать Шамсутдинова
Защищать обвиняемого срочника будут другие известные адвокаты, сообщил Чапанов.
Кино
Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, согласно которым с 2021 года государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сообщает в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.