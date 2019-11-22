Финансы
РБКВласти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30%
Увеличение доли рубля во внешней торговле до 30% к 2024 году — «слишком амбициозная задача для текущих реалий», считает Донец.
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с чего всё началось
План Минэкономразвития означает, что к 2024 году рубль сравняется с долларом и евро по доле в российской внешней торговле или опередит одну из этих валют (по всей вероятности, постепенно теряющий свои позиции доллар).РБКвчера в 16:00
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РБК: Россия хочет поднять долю рубля во внешней торговле до 30%
Будущее России. Национальные проекты00:57
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Здоровье
На ремонт раскритикованного Морозовым ульяновского облтубдиспансера выделят 2 000 000 рублей
Мгновенную реакция на критику губернатора Сергея Морозова продемонстрировали в Минздраве Ульяновской области.
Общество
Минздрав России отложил введение новых правил медосмотра для водителей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отложила введение новых правил получения медицинских справок для водительских удостоверений.
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Авто
Kia представила особый Seltos X-Line
В Лос-Анджелесе состоялась премьера двух концептуальных версий нового кроссовера Kia Seltos — X-Line Trail Attack и X-Line Urban Concept.
Общество
В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter
Армия и оружие
В МИД РФ рассказали, как нейтрализовать угрозу ИГ в Сирии
После турецкой операции в Сирии на свободе оказались несколько сотен членов террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), что вызывает серьезное беспокойство, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Общество
Политологи посоветовали власти быть добрее
Политологи из фонда «Петербургская политика» посоветовали российской власти изменить позиционирование и создать себе более добрый имидж.
Экономика
«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций
На продажу выставлены 850 590 751 акция. С учётом цены размещения компания выручит за пакет 187,7 млрд рублей.
Армия и оружие
Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери
Шесть украинских военных получили ранения за прошедшие сутки, говорится в сообщении Операции Объединенных сил (ООС).
Авто
Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Политика
Джабаров оценил слова украинского министра о «Северном потоке — 2»
Ранее в Киеве сообщили, что Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2».
Армия и оружие
Новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» запланированы на конец года
Россия намерена провести новые испытания иперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" до конца года.
Происшествия
Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
У самолета авиакомпании Utair возникли проблемы с шасси при рулении по взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Внуково.
Происшествия
Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга
Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Происшествия
Пассажир упал на пути в метро Петербурга
Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
Политика
Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие
Происшествия
Суд оставил в СИЗО обвиняемого в изнасиловании священника из Оренбурга
Оренбургский областной суд признал законным решение суда Промышленного района города о продлении ареста священнику Николаю Стремскому, обвиняемому в изнасиловании.
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
Происшествия
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
Общество
В «Трезвой России» прокомментировали новые правила медосмотра водителей
Руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев прокомментировал новый порядок медосмотра водителей.
Футбол
УЕФА завел дело против сборной Бельгии после матча с Россией
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приступил к дисциплинарному расследованию в отношении бельгийской сборной после отборочного матча Чемпионата Европы-2020 с Россией.
Происшествия
Под Петербургом нашли тонны наркотиков на 10 млрд рублей
Значит, общая масса готового продукта равна 3,2 тоннам. В рознице это стоит около 7-10 млрд руб.
Политика
Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.
Общество
«Яндекс» профинансирует перезапуск мультсериала «Смешарики»
По данным газеты «Коммерсантъ», «Яндекс» профинансирует большую часть производства нового сезона сериала и станет его сопродюсером.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.