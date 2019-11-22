Финансы

РБКРБКВласти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30%

Увеличение доли рубля во внешней торговле до 30% к 2024 году — «слишком амбициозная задача для текущих реалий», считает Донец.
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с чего всё началось

Власти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30%

План Минэкономразвития означает, что к 2024 году рубль сравняется с долларом и евро по доле в российской внешней торговле или опередит одну из этих валют (по всей вероятности, постепенно теряющий свои позиции доллар).
РБКвчера в 16:00

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Власти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30%

РБКвчера в 16:00

РБК: Минэкономики хочет увеличить долю рубля во внешней торговле до 30%

Коммерсантъвчера в 21:56

РБК: Минэкономразвития хочет к 2024 году довести долю рубля во внешней торговле РФ до 30%

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Российскому рублю прикажут стать вровень с долларом и евро

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Власти хотят за пять лет увеличить долю рубля во внешней торговле до 30%

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РБК: Россия хочет поднять долю рубля во внешней торговле до 30%

Будущее России. Национальные проекты00:57

Минэкономразвития РФ собирается увеличить долю рубля во внешней торговле

ГЛАС.RU02:07
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Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве

Интерфакс 02:46
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На ремонт раскритикованного Морозовым ульяновского облтубдиспансера выделят 2 000 000 рублей

Мгновенную реакция на критику губернатора Сергея Морозова продемонстрировали в Минздраве Ульяновской области.
Ульяновск.Экспресс 02:39
Общество

Минздрав России отложил введение новых правил медосмотра для водителей

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отложила введение новых правил получения медицинских справок для водительских удостоверений.
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Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Транспорт

Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Российская газета 20 ноября в 20:02
Происшествия

В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве с расчленением

REGNUM 00:43
Авто

Kia представила особый Seltos X-Line

В Лос-Анджелесе состоялась премьера двух концептуальных версий нового кроссовера Kia Seltos — X-Line Trail Attack и X-Line Urban Concept.
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Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Газета.Ru вчера в 09:57
Армия и оружие

В МИД РФ рассказали, как нейтрализовать угрозу ИГ в Сирии

После турецкой операции в Сирии на свободе оказались несколько сотен членов террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), что вызывает серьезное беспокойство, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Sputnik Таджикистан 02:47
Общество

Политологи посоветовали власти быть добрее

Политологи из фонда «Петербургская политика» посоветовали российской власти изменить позиционирование и создать себе более добрый имидж.
Политсовет 02:23
Экономика

«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций

На продажу выставлены 850 590 751 акция. С учётом цены размещения компания выручит за пакет 187,7 млрд рублей.
RT на русском 02:54
Армия и оружие

Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери

Шесть украинских военных получили ранения за прошедшие сутки, говорится в сообщении Операции Объединенных сил (ООС).
Взгляд.ру 20 ноября в 12:32
Авто

Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Коммерсантъ 01:36
Политика

Джабаров оценил слова украинского министра о «Северном потоке — 2»

Ранее в Киеве сообщили, что Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 11:54
Армия и оружие

Новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» запланированы на конец года

Россия намерена провести новые испытания иперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" до конца года.
Газета.Ru 02:15
Происшествия

Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси

У самолета авиакомпании Utair возникли проблемы с шасси при рулении по взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Внуково.
Российская газета 02:49
Происшествия

Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
ЖКХ

В Курске без тепла и горячей воды остались почти 16 тыс. человек

РБК 02:30
Происшествия

Пассажир упал на пути в метро Петербурга

Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
REGNUM 02:16
Политика

Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие

Ведомости вчера в 13:57
Происшествия

Суд оставил в СИЗО обвиняемого в изнасиловании священника из Оренбурга

Оренбургский областной суд признал законным решение суда Промышленного района города о продлении ареста священнику Николаю Стремскому, обвиняемому в изнасиловании.
Известия 02:21
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
РИА Новости вчера в 05:15
Происшествия

В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

РИА Новости вчера в 20:51
Общество

В «Трезвой России» прокомментировали новые правила медосмотра водителей

Руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев прокомментировал новый порядок медосмотра водителей.
РИА Новости 02:50
Футбол

УЕФА завел дело против сборной Бельгии после матча с Россией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приступил к дисциплинарному расследованию в отношении бельгийской сборной после отборочного матча Чемпионата Европы-2020 с Россией.
Gazeta.SPb вчера в 03:33
Происшествия

Под Петербургом нашли тонны наркотиков на 10 млрд рублей

Значит, общая масса готового продукта равна 3,2 тоннам. В рознице это стоит около 7-10 млрд руб.
РБК Санкт-Петербург 02:36
Политика

Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.
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Общество

«Яндекс» профинансирует перезапуск мультсериала «Смешарики»

По данным газеты «Коммерсантъ», «Яндекс» профинансирует большую часть производства нового сезона сериала и станет его сопродюсером.
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Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Экономика

Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Коммерсантъ 02:17
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