Новая система будет запущена с 2021 года, говорилось в законопроекте Минфина. Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.

с чего всё началось

Издание сообщает, что план предполагает рост пенсионных взносов, которые накоплены в системе, с 0,96 трлн рублей в 2021 году и до 1,54 трлн рублей в 2022 году. В 2023 и 2024 годах объем привлеченных средств возрастет до 2,2 трлн и 3 трлн рублей соответственно.

Власти ждут 1 трлн рублей от россиян на добровольную пенсию

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