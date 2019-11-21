Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВласти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Читать в источнике
Комментировать309
с чего всё началось

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

Новая система будет запущена с 2021 года, говорилось в законопроекте Минфина. Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Власти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30%

РБК16:00

Власти рассчитывают, что граждане вложат в новую систему добровольных пенсионных накоплений около триллиона рублей

Эхо Москвы03:31

РБК: власти хотят привлечь 1 трлн рублей от россиян на добровольную пенсию

Ведомости02:06

Власти РФ рассчитывают за год привлечь на добровольную пенсию 1 трлн рублей

REGNUM02:31

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

Коммерсантъ01:50

РБК: новая система накопительной пенсии должна привлечь в 2021 году 1 трлн рублей

ТАСС01:03

Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии

URA.Ruвчера в 23:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 21:30, Ашберн
Общество

Отложен новый порядок прохождения медосмотра для водителей

ИА Камчатка 18:23
Политика

Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
Газета.Ru 20:23
Происшествия

Танкер под флагом Молдавии сел на мель недалеко от Одессы

Небольшой танкер "Делфи" под флагом Молдавии сильным штормом сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
Российская газета 20:34
Экономика

Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию

О готовности внедрить систему биометрии в программу лояльности изданию заявили в банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит», «Ак Барс» и Промсвязьбанке.
РБК 20:36
Экономика

Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
Газета.Ru 18:51
Происшествия

В небе над Лос-Анджелесом пролетел горящий Boeing

Русская Планета 20:43
Происшествия

Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга

Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
ТАСС 12:29
Происшествия

У студента-стрелка из Благовещенска была выявлена склонность к суициду

Заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев рассказал журналистам, что устроивший стрельбу в Благовещенске студент имел склонности к суициду.
РЕН ТВ 20:34
Общество

Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
REGNUM 10:58
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ 14:21
Происшествия

Под Петербургом мужчина открыл огонь из автомата с балкона

Газета.Ru 17:57
Политика

Трамп подписал очередной временный бюджет США до 20 декабря

В четверг, 21 ноября, президент США Дональд Трамп утвердил резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря.
Вести.Ru 21:02
Общество

Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

РИА Новости 18:18
Политика

Навальный подал иск к Путину в связи с уголовным делом ФБК

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) подал в Тверской районный суд Москвы коллективный иск к президенту России Владимиру Путину.
Ведомости 16:17
Технологии

Павел Дуров порекомендовал пользователям удалить WhatsApp

Online47.ru вчера в 16:42
Теннис

Россияне пробились в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Напомним, с 2019 года Кубок Дэвиса проходит в новом формате. В турнире участвуют 18 команд, которые поделены на шесть групп.
Inc-news.ru 12:00
Игры

Вышел трейлер новой игры из вселенной Half-Life

Игра под названием «Half-Life: Alyx» выйдет в марте 2020 года и будет доступна только для VR-платформ.
Коммерсантъ 20:53
Политика

МИД Боливии выказал Мексике протест из-за действий Моралеса

Ранее 10 ноября Моралес ушел в отставку с поста президента и покинул Боливию.
Газета.Ru 20:44
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
ТАСС 03:12
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики

Специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 21:16
Футбол

«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука

Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Российская газета 13:13
Экономика

В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования

Сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу экспресс-кредитования в аптеках, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости 20:52
Армия и оружие

Командующий Военно-транспортной авиации рассказал про задачи летчиков

Летчики Военно-транспортной авиации (ВТА) России должны быть готовы в любой момент сбросить бомбы в любой точке Земли, сообщил журналистам командующий ВТА России Владимир Бенедиктов.
РИА Новости 16:43
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Ведомости 07:17
Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Lenta.ru 04:04
Спорт

Руководство ВФЛА временно отстранено из-за дела Данила Лысенко

Кроме Дмитрия Шляхтина и самого Лысенко, временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер прыгунов в высоту и Данилы Лысенко Евгений Загорулько.
Коммерсантъ 16:39
Политика

Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Известия 12:11
Общество

ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей

ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
БИЗНЕС Online 08:17
Общество

Архив Колчака продали за более чем €3 млн

ТАСС 13:22
Происшествия

В сахалинском селе умерла четырехмесячная девочка

В селе Красногорск Томаринского района Сахалинской области молодая мать утром обнаружила мертвой свою четырехмесячную дочь, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Российская газета 20:37
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное