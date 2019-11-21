Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВласти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

Новая система будет запущена с 2021 года, говорилось в законопроекте Минфина. Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Власти РФ рассчитывают за год привлечь на добровольную пенсию 1 трлн рублей

REGNUM02:31

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

РБКвчера в 22:00

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

Коммерсантъ01:50

Власти намерены привлечь 1 трлн рублей от взносов россиян на добровольную пенсию

Говорит Москва01:20

РБК: новая система накопительной пенсии должна привлечь в 2021 году 1 трлн рублей

ТАСС01:03

Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии

URA.Ruвчера в 23:03

РБК: власти хотят привлечь 1 трлн рублей от россиян на добровольную пенсию

Ведомости02:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Авто

Опубликованы новые фото салона рестайлинговой Lada 4x4

Автоновости дня 01:40
Гаджеты

Неравный бой с дефицитом процессоров Intel пока не позволяет говорить о победе

На октябрьском отчётном мероприятии руководство Intel призналось, что реализуемые меры по борьбе с дефицитом производственных мощностей не дали нужного результата во втором полугодии, и на первую половину 2020 года объёмы производства планируются таким образом, чтобы превышать прогнозируемые потребности рынка на 5–9 %, формируя небольшой запас на случай новых колебаний спроса.
3DNews 01:47
Общество

На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Lenta.ru вчера в 21:16
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Газета.Ru вчера в 07:34
Транспорт

ЦППК предупредила о сбое в работе билетной системы на ряде станций

Билетная система на ряде железнодорожных станций утром в четверг работает со сбоями, в ближайшее время работа будет стабилизирована, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.
РИАМО 01:36
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк ответила на слухи о ее смерти

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали слухи о ее смерти в Instagram.
Газета.Ru 02:37
Технологии

В поездах и самолетах России может появиться скоростной интернет

REGNUM вчера в 17:44
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета вчера в 07:52
Спорт

19 декабря в Borderlands 3 начнётся ограбление казино Красавчика Джека

В Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot появится новая сюжетная линия, вспомогательные задания и прорва нового лута.
Игромания.ру вчера в 11:23
Происшествия

В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро

Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 01:21
Политика

В Сербии подтвердили встречу местного силовика с офицером разведки РФ

Глава аналитического управления Агентства информационной безопасности Сербии Реля Жельски подтвердил подлинность видео встречи местного силовика с сотрудником военной разведки РФ.
News.ru вчера в 10:54
Шоу-бизнес

Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева

Продюсер Андрей Разин прокомментировал конфликт между телеведущей Лерой Кудрявцевой и шоуменом Дмитрием Шепелевым.
Газета.Ru вчера в 06:59
Общество

Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ

Исполнять гимн в школах региона начнут с 21 ноября.
REGNUM вчера в 08:06
Общество

Задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России

Обвиненного в хищении и отмывании бюджетных средств бывшего чиновника министерства культуры России Бориса Мазо выдадут российским властям.
Lenta.ru 02:35
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС вчера в 01:09
Футбол

Юран считает, что Дзюбу оскорбляли не российские болельщики

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран уверен, что оскорбительные кричалки капитану национальной сборной Артёма Дзюбы скандировали не российские фанаты, а болельщики из других стран.
Нева Спорт вчера в 20:00
Происшествия

В управлении полиции Тюменской области идут обыски

Как сообщил инсайдер, силовики несколько месяцев готовились к обыскам, их начало было отложено на тот момент, когда приказ об увольнении Юрия Алтынова с должности главы УМВ по Тюменской области вслед за президентом Владимиром Путиным подпишет глава ведомства Владимир Колокольцев.
URA.Ru 00:50
Экономика

Forbes составил рейтинг директоров-капиталистов

Forbes представил рейтинг российских руководителей, которые владеют акциями своих компаний и пакеты которых оцениваются наиболее высоко.
Коммерсантъ 01:20
Шоу-бизнес

Актриса Анна Михалкова рассказала об изменении института семьи

Известия вчера в 19:17
Хоккей

«Рейнджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.
Российская газета вчера в 23:40
Технологии

Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов из-за проблем с безопасностью.
Ведомости вчера в 18:19
Политика

СМИ узнали о планах Думы потратить ₽350 млн на изучение мнения граждан

В 2020 году Госдума исследует мнение россиян о своей работе и проанализирует «структуру общественного запроса» к депутатам, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на план экспертных и исследовательских работ нижней палаты парламента, имеющийся в распоряжении издания.
РБК 02:20
Политика

Россия ответила Эстонии на просьбу вернуть «аннексированные земли»

Хенн Пыллуаас, спикер парламента Эстонии, заявил, что его страна требует от России вернуть те 5% территории, которые якобы были "аннексированы" СССР в 1940 году.
Российский Диалог вчера в 03:18
Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
News-24.ru 19 ноября в 05:27
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия вчера в 12:48
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
РБК вчера в 17:15
Здоровье

Циклотронный комплекс свердловского онкодиспансера запустят только в конце 2022 года

Собственный циклотронный комплекс онкологического диспансера Свердловской области, позволяющий получать изотопы для ядерной медицины, запустят только в конце 2022 года.
Znak.com 01:08
Общество

Ночь на 21 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени

Ночь на 21 ноября стала самой холодной с начала осени в столице.
РБК 00:50
Общество

На создание российского аналога «Википедии» уйдет около 2 млрд рублей

На создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд рублей.
Известия 00:54
Космос

Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей

Подмосковье Сегодня вчера в 09:21
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное