Новая система будет запущена с 2021 года, говорилось в законопроекте Минфина. Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.

с чего всё началось

Объем привлеченных новой системой накопительной пенсии — гарантированным пенсионным планом средств ожидается в 2021 году в размере 1 трлн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные проекта Минэкономразвития.

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

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