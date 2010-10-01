Экономика

ИзвестияИзвестияВлететь в трубу: Минэнерго готовит приватизацию газовых сетей

В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме и Совете Федерации, комментируя документ, который Министерство энергетики намерено внести на рассмотрение парламента в 2020-м.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Влететь в трубу: Минэнерго готовит приватизацию газовых сетей

Известия16:01

В Госдуме оценили законопроект о приватизации газовых сетей

РЕН ТВ18:59

Тарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти

URA.Ru20:31

Тарифы на газ могут резко вырасти для населения

News.ru21:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:48, Ашберн
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Алтае

Тайга.инфо 21:31
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru 09:17
Общество

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК 03:40
Шоу-бизнес

Настя Каменских перекрасила волосы в ярко-красный цвет

Популярная певица Анастасия Каменских кардинально изменила имидж – перекрасила волосы в ярко-красный цвет.
Дни24 08:01
Политика

Порошенко в центре Киева закидали яйцами

Российская газета 13:45
Космос

Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
РИА Новости 06 декабря в 04:40
Происшествия

В Биробиджане локализовали пожар в торговом центре

Пожар в большом торгово-развлекательном центре "Гигант" в Биробиджане локализован, сообщает пресс-служба МЧС России.
РИА Новости вчера в 15:19
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета 19:35
Политика

МИД Германии призвал Россию проявить готовность идти навстречу Киеву

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в преддверии саммита в "нормандском формате" отметил смелость президента Украины Владимира Зеленского и призвал Москву к готовности идти навстречу Киеву, отрывки из интервью с министром приводит воскресное издание Bild am Sonntag в своем Twitter.
РИА Новости 09:40
Происшествия

На Дальнем Востоке школы эвакуировали из-за сообщений о «минированиях»

РИА Новости 21:46
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru 08:48
Политика

Помпео встретится с Лавровым в Вашингтоне 10 декабря

Госсекретарь США Майкл Помпео встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 декабря в Вашингтоне, сообщает ТАСС со ссылкой на Госдеп.
RT на русском 21:11
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости вчера в 02:58
Политика

«Северный поток-2» достроят раньше, чем США утвердят санкции

Американский сенат включил санкции против "Северного потока — 2" в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, сообщает Bloomberg.
Народные новости вчера в 11:01
Космос

К 2022 году создадут спутники для 3D-съемки земли

В самарском ракетно-космическом центре «Прогресс» начинают разработку космических спутников.
Тольятти Онлайн 06:28
Политика

«Коммерсантъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

Россия не намерена пересматривать Минские договоренности и занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четверки», которая должна пройти в Париже.
РБК 19:31
Авто

Компания Lynk & Co продемонстрировала новый купе-кроссовер

Новинка является купеобраной вариацией Lynk & Co 01. Но она обзавелась некоторыми преимуществами, которые затем применят на модели 01.
CarsWeek.ru вчера в 02:11
Футбол

Барселона — Мальорка 5:2

ProstoProSport вчера в 16:49
Наука

Как ритмы мозга помогают улучшить внимание

Волгоградская правда 02:59
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com вчера в 07:00
Музыка

Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Взгляд.ру 10:58
Экономика

Россияне стали активно скупать акции

С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико.
Ведомости 03:27
Общество

Учёные зафиксировали вспышки на Авачинском вулкане

Две вспышки зафиксированы в западной части кратера Авачинского вулкана на Камчатке около полуночи с 8 на 9 декабря.
ИА Камчатка 20:09
Авто

Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд

Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Aobe.ru вчера в 06:34
Шоу-бизнес

Милонов рассказал об опасности Бузовой

РИА Новости вчера в 20:44
Космос

На МКС отправили 12 бутылок французского «Бордо», но запретили его пить

На станцию отправили целых 12 бутылок изысканного французского «Бордо» по заказу компании Space Cargo Unlimited.
Millionaire.ru 08:57
Общество

Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво

Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
Российская газета вчера в 22:46
Общество

Девы могут похандрить, а Овнам стоит заглянуть в себя

Сегодня гороскоп советует Овну заглянуть в себя: не исключено, что проблема, которая волнует его в настоящее время, не решается из-за его собственного внутреннего противодействия.
Живая Кубань 00:21
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
RT на русском 10:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное