Экономика

Красная веснаКрасная веснаВлияние коронавируса. Индекс Dow Jones падает девятый день подряд

Индекс Dow Jones продолжает падать уже девятый день подряд на фоне новостей о распространении коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов на бирже США, 28 февраля сообщает онлайн-портал Trading Economics.
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Американские фондовые биржи закрылись падением индексов шестой день подряд

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Коронавирус обвалил мировые рынки

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Неожиданный эффект: инвесторы США считают убытки от коронавируса

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Биржевые индексы в США продолжили падение на 3–4% из-за коронавируса

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Dow Jones обвалился почти на 3% при открытии торгов

Газета.Ru28 февраля в 10:13

Биржи США продолжили рекордное падение на страхах из-за коронавируса

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Биржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса

РБК27 февраля в 16:35
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Известный актер Халит Эргенч уступил первенство Бураку Озчивиту

Rusturkey.com вчера в 22:05
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Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Российский таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком

Водитель такси отвез пассажиров из Москвы в Подмосковье, высадил и уехал с их ребенком.
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Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Происшествия

В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
РИА Новости вчера в 15:36
Общество

Беглов выдвинул Эргашева на должность вице-губернатора Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил в Законодательное Собрание обращение с предложением согласовать назначение Олега Эргашева на должность вице-губернатора города.
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«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
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Авто

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Российские дилеры Geely начали принимать предзаказы на новый кроссовер Geely Coolray, который поступит в продажу в марте 2020 года.
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Происшествия

В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей

В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
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Общество

Иранский чиновник умер от коронавируса

Согласно официальной статистике, от коронавируса в Иране скончались более 30 человек, около 400 заразились.
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Биатлон

МОК обвинили в передаче документов с поддельными подписями Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной представил документы с поддельными подписями бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
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Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии

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Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Происшествия

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

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Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира подтверждён коронавирус

У пассажира, летевшего через Москву из Ирана в Китай, подтверждён коронавирус. Об этом сообщили в посольстве России в КНР.
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Армия и оружие

Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром

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Лазарев устроил скандал на телешоу из-за несправедливого судейства

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Петербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса.
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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Армия и оружие

КНДР провела пуск двух неопознанных ракет в сторону Японского моря

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Фильм «Джентльмены» Гая Ричи возглавил российский прокат

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Хоккей

Панарин первым из россиян набрал 90 очков в сезоне

Панарин стал первым россиянином, набравшим в текущем сезоне 90 очков.
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Ярош дал советы Зеленскому о развитии отношений с Россией

Бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош дал советы президенту Украины Владимиру Зеленскому о развитии отношений с российской стороной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
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Политика

Ученый сообщил о последствиях ядерного удара для США

Пирс подсчитал, что запуск в одностороннем порядке 1 тыс. ядерных боеголовок с территории США приведет к гибели 140 тыс. американцев.
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Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
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Общество

В Москве открылся парк «Остров мечты»

29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
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Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Ответа на вопрос, насколько новая зараза опасна для других органов, пока нет: умерший находился в преклонном возрасте и страдал целым букетом болезней.
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Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Москве

С начала года подозрение на коронавирус было у нескольких пациентов в Москве.
РИАМО вчера в 11:29
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Недорогой смартфон Samsung Galaxy A11 выйдет в марте

Уточняется, что южнокорейская компания Samsung должна выпустить новинку в марте.
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Общество

Бывшая крупнейшая сеть магазинов в России закроется

Компания «Красный куб», бывшая крупнейшая в России сеть магазинов подарков, в ближайшее время закроется.
Lenta.ru 03:11
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