Экономика
Красная веснаВлияние коронавируса. Индекс Dow Jones падает девятый день подряд
Индекс Dow Jones продолжает падать уже девятый день подряд на фоне новостей о распространении коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов на бирже США, 28 февраля сообщает онлайн-портал Trading Economics.
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Американские фондовые биржи закрылись падением индексов шестой день подряд
Ведомости27 февраля в 17:39
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Кино
Известный актер Халит Эргенч уступил первенство Бураку Озчивиту
Экономика
Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт
Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Происшествия
Российский таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком
Водитель такси отвез пассажиров из Москвы в Подмосковье, высадил и уехал с их ребенком.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Происшествия
В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
Общество
Беглов выдвинул Эргашева на должность вице-губернатора Петербурга
Губернатор Петербурга Александр Беглов направил в Законодательное Собрание обращение с предложением согласовать назначение Олега Эргашева на должность вице-губернатора города.
Общество
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
Авто
Geely Coolray доступен к предзаказу в России
Российские дилеры Geely начали принимать предзаказы на новый кроссовер Geely Coolray, который поступит в продажу в марте 2020 года.
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Общество
Иранский чиновник умер от коронавируса
Согласно официальной статистике, от коронавируса в Иране скончались более 30 человек, около 400 заразились.
Биатлон
МОК обвинили в передаче документов с поддельными подписями Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной представил документы с поддельными подписями бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Происшествия
16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром
Происшествия
У летевшего транзитом через Москву пассажира подтверждён коронавирус
У пассажира, летевшего через Москву из Ирана в Китай, подтверждён коронавирус. Об этом сообщили в посольстве России в КНР.
Армия и оружие
Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром
Музыка
Лазарев устроил скандал на телешоу из-за несправедливого судейства
Общество
Петербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Кино
Фильм «Джентльмены» Гая Ричи возглавил российский прокат
Хоккей
Панарин первым из россиян набрал 90 очков в сезоне
Панарин стал первым россиянином, набравшим в текущем сезоне 90 очков.
Политика
Ярош дал советы Зеленскому о развитии отношений с Россией
Бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош дал советы президенту Украины Владимиру Зеленскому о развитии отношений с российской стороной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
Политика
Ученый сообщил о последствиях ядерного удара для США
Пирс подсчитал, что запуск в одностороннем порядке 1 тыс. ядерных боеголовок с территории США приведет к гибели 140 тыс. американцев.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Общество
В Москве открылся парк «Остров мечты»
29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Общество
Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Ответа на вопрос, насколько новая зараза опасна для других органов, пока нет: умерший находился в преклонном возрасте и страдал целым букетом болезней.
Происшествия
Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Москве
С начала года подозрение на коронавирус было у нескольких пациентов в Москве.
Гаджеты
Недорогой смартфон Samsung Galaxy A11 выйдет в марте
Уточняется, что южнокорейская компания Samsung должна выпустить новинку в марте.
Общество
Бывшая крупнейшая сеть магазинов в России закроется
Компания «Красный куб», бывшая крупнейшая в России сеть магазинов подарков, в ближайшее время закроется.