Экономика
Газета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
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Ключевые индексы Европы падают девятый день подряд из-за коронавируса
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Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства.
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Названа защита российских самолетов в Сирии
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Цена нефти Brent опустилась ниже $49
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Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.
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В Анкаре неизвестные напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины.
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