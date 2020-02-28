Экономика
Красная веснаВлияние коронавируса. Индекс Dow Jones падает девятый день подряд
Индекс Dow Jones продолжает падать уже девятый день подряд на фоне новостей о распространении коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов на бирже США, 28 февраля сообщает онлайн-портал Trading Economics.
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Ключевые индексы Европы падают девятый день подряд из-за коронавируса
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Индексы США продолжили рекордное падение на 3-4% на фоне распространения коронавируса
ПРАЙМ27 февраля в 16:32
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С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий привлечение к административной ответственности за использование нацистской символики без признаков пропаганды или агитации, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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