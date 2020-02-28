Индекс Dow Jones продолжает падать уже девятый день подряд на фоне новостей о распространении коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов на бирже США, 28 февраля сообщает онлайн-портал Trading Economics.

Влияние коронавируса. Индекс Dow Jones падает девятый день подряд

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