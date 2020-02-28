Экономика

Красная веснаКрасная веснаВлияние коронавируса. Индекс Dow Jones падает девятый день подряд

Индекс Dow Jones продолжает падать уже девятый день подряд на фоне новостей о распространении коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов на бирже США, 28 февраля сообщает онлайн-портал Trading Economics.
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Индекс МосБиржи нащупал поддержку

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Фондовые индексы США завершили торги без единой динамики

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Чтобы ФРС и ЕЦБ перешли к решительным действиям, напряженность на рынках должна усилиться. Утренний обзор рынка акций, 28.02.2020

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Фондовые торги в США завершились сильным падением

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Фондовые торги в США закрылись падением индексов четвертый раз за неделю

ТАСС28 февраля в 17:07
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Путин ввел звание «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении звания "Город трудовой доблести".
Газета.Ru 11:26
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Реджеп Эрдоган просит Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецкой и сирийской армий.
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Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 09:45
Армия и оружие

Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Свободная Пресса 09:08
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Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru 09:04
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Шестая героическая: в России вспоминают псковских десантников

В начале марта, по уже сложившейся традиции, в нескольких российских городах вспоминают погибших бойцов Псковской дивизии.
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Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»

В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 08:58
Общество

Собчак, Пивоваров и Чепель просят снова расследовать убийство Листьева

Московский Комсомолец 11:40
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Вадим Евсеев: «Если бы Беленов еще отбил, то били бы еще — до конца»

Спорт-Экспресс 10:56
Общество

Путин подписал закон о выплате маткапитала за первенца

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала.
Коммерсантъ 10:11
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В Москве из кальянной в полицию доставили 70 подростков

Отмечается, что в помещении находились подростки в возрасте от 15 до 18 лет, которые были доставлены в территориальные отделы для освидетельствования, после чего их передали родителям.
РИА Новости 10:55
Происшествия

Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Москве

С начала года подозрение на коронавирус было у нескольких пациентов в Москве.
РИАМО 11:29
Армия и оружие

В Минобороны РФ прокомментировали информацию о сбитом Су-24 в Сирии

Деловое.ТВ 08:54
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости 08:46
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Православные отмечают Прощеное воскресенье

Известия 01:51
Футбол

Сочи — Арсенал (Тула) 0:1 (Перерыв)

Еще одна красная карточка в адрес тренера в 20 туре Тинькофф Российской Премьер-лиги показана в матче "Сочи" - "Арсенал".
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Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
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В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

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Стоимость услуг ЖКХ пересмотрят из-за теплой зимы

Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью в чемпионате Англии

Футболисты "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью с "Эвертоном" в матче 28-го тура чемпионата Англии.
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Лазарев поскандалил на музыкальном шоу из-за высказывания Осиашвили

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В Липецкой области проводили Зиму

Сегодня во многих районах прошли проводы Зимы. К этому веселому и любимому народом празднику, организаторы подошли с выдумкой.
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В Чехии зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

Первые три случая заражения коронавирусом COVID-2019 зафиксированы в Чехии. С таким заявлением выступил глава минздрава страны Адам Войтех.
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«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий привлечение к административной ответственности за использование нацистской символики без признаков пропаганды или агитации, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Задержанного в Стамбуле главного редактора Sputnik Турция освободили

Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе, задержанного ранее в Стамбуле, отпустили на свободу.
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Глава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что каждому заболевшему в России нет смысла проверяться на возможное инфицирование коронавирусом.
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