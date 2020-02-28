Экономика

Цензуры.НетЦензуры.НетМировые рынки обвалил коронавирус

На европейских рынках происходит аналогичная ситуация. Индекс EuroSTOXX 50 снизился сразу на 3,4%. Крупнейшим падением с апреля 2018 года завершил день и российский фондовый рынок.
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Влияние коронавируса. Индекс Dow Jones падает девятый день подряд

Красная весна07:01

Ключевые американские индексы резко снизились на фоне опасений вокруг коронавируса

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Коронавирус обвалил мировые рынки

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«Мы обречены»: коронавирус спровоцировал худший обвал на американских биржах с 2011 года

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Биржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса

РБКвчера в 16:35

Рынки охватил коронаминус

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Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса

Интерфаксвчера в 10:42
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 07:59, Ашберн
Армия и оружие

ВВС США планируют начать летать на электрических и гибридных аэротакси

Военное дело 25 февраля в 08:54
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:42
Общество

В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Российская газета вчера в 23:01
Армия и оружие

Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России

Продолжение конфликта в сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках протурецких боевиков и радикальных группировок, может вынудить Анкару закрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ РФ.
News.ru 26 февраля в 09:22
Футбол

Тедеско: Шюррле пропустит несколько матчей из-за травмы голеностопа

Футболист московского "Спартака" Андре Шюррле из-за травмы голеностопа пропустит несколько матчей, в том числе и игру 20-го тура чемпионата России против столичного "Динамо", заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
РИА Новости 04:46
Политика

Президента Монголии поместили на карантин после поездки в Китай

Общественное телевидение России 05:18
Спорт

Евгений Юрченко избран новым президентом ВФЛА

Бывший вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко избран новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
МК-Спорт 05:56
Экономика

Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами

Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.
РБК вчера в 14:27
Авто

Новую «Газель» впервые заметили на дорогах

В Сеть просочились фотоснимки новой "ГАЗели NN", сделанные в одном из дворов Нижнего Новгорода.
Новые автомобили 26 февраля в 07:34
Происшествия

На КАД из BMW вытащили прокурора от ФСБ. Сомнения вызывает и форма, и удостоверение, и оружие

Среди документов нашлись водительские права, разрешение на оружие и удостоверение на имя «заместителя начальника отдела Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти» майора Федотова.
Фонтанка.Ру 07:43
Здоровье

Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Политика

За нарушения при голосовании по Конституции смогут посадить на 4 года

Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы.
Российская газета 07:17
Происшествия

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка

Мужчина, подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, без вести пропавшей четыре года назад, задержан на Кубани, сообщает Следственный комитет России.
РИА Новости вчера в 11:55
Футбол

Гол вратаря на последней минуте спас команду от вылета из турнира

На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную "Альянса".
РИА Новости вчера в 04:09
Происшествия

В Подмосковье избили бывшую участницу шоу «Дом-2»

Российская газета 06:37
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
Армия и оружие

Россия отказалась сдерживать армию Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не может запрещать сирийской армии вести боевые действия на своей территории.
Рамблер 06:41
Политика

В России 22 апреля объявят выходным для голосования по Конституции

Дата выпадает на среду, но день объявят выходным, причём — оплачиваемым, сообщает РБК.
МордовМедиа 26 февраля в 11:45
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Ведомости вчера в 19:29
Здоровье

В Грузии подтвержден второй случай заражения коронавирусом

В Грузии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом COVID-2019, сообщил в пятницу, 28 февраля, руководитель национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Амиран Гамкрелидзе.
Известия 05:46
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Коммерсантъ 07:49
Происшествия

Полиция задержала более 50 человек после драки на рынке в Харькове

РБК вчера в 10:58
Авто

Кроссовер Toyota Wildlander оказался дешевле RAV4

Сегодня 28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предварительные заказы на абсолютно новый кроссовер Toyota Wildlander, созданный на базе RAV4.
Новые автомобили вчера в 22:14
Общество

Женевский автосалон отменен из-за коронавируса

Ведомости 07:06
Политика

Путин обсудил ситуацию в Идлибе с Совбезом

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание в постоянными членами Совета Безопасности, темой которого стала ситуация в сирийском Идлибе.
iReactor 07:39
Экономика

Мишустин заявил, что снижение трудовых налогов рассматривается

Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд в стране "запредельной". По его словам, Минфин ищет решения.
ТАСС 05:02
Происшествия

В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

РИА Новости 03:05
Общество

ЦИК упразднила совет с политологами и Венедиктовым

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в Центризбиркоме пришли к выводу, что нынешняя форма научного экспертного совета (НЭС) «для нас оказалась абсолютно неприемлемой» и это «абсолютный анахронизм».
РБК 03:58
Армия и оружие

Турецкая армия атаковала самолеты ВКС России в Идлибе

Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
HotGeo вчера в 13:39
Музыка

Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
ToDay News Ufa вчера в 05:56
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