Индекс S&P 500 упал до 3145,40 пункта. Изменения на почве коронавируса затронули и другие сферы: во вторник рубль потерял к доллару 2,06 %, который на закрытии торгов стоил 65,37 рубля (официальный курс ЦБ на 26 февраля — 64,92 рубля). В среду американская валюта продолжила укрепляться.

Футбол «Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.

Армия и оружие В Польше начались крупнейшие американские военные учения В Польшу прибыли первые колонны американских военных и техники. С этого начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе.

Культура Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже 61-летняя певица Мадонна упала на сцене и расплакалась во время своего выступления в Париже. Об этом сообщили фанаты певицы в Тwitter.

Футбол «Уфа» в гостях всухую проиграла «Краснодару» Футбольный клуб «Уфа» первый свой официальный матч в 2020-м году провел в Краснодаре, где попытался оказать сопротивление местному клубу, который по итогам сезона метит на попадание в зону Лиги Чемпионов.