Экономика

ГородовойГородовойИндекс Dow Jones обрушился на 3% из-за коронавируса

Индекс S&P 500 упал до 3145,40 пункта. Изменения на почве коронавируса затронули и другие сферы: во вторник рубль потерял к доллару 2,06 %, который на закрытии торгов стоил 65,37 рубля (официальный курс ЦБ на 26 февраля — 64,92 рубля). В среду американская валюта продолжила укрепляться.
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Индекс МосБиржи нащупал поддержку

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Фондовые торги в США закрылись падением индексов четвертый раз за неделю

ТАСС28 февраля в 17:07

Фондовые индексы США завершили торги без единой динамики

Финмаркет27 февраля в 00:54

Чтобы ФРС и ЕЦБ перешли к решительным действиям, напряженность на рынках должна усилиться. Утренний обзор рынка акций, 28.02.2020

Глас Народа28 февраля в 00:32

Фондовые торги в США завершились сильным падением

Росбалт28 февраля в 01:10

Неожиданный эффект: инвесторы США считают убытки от коронавируса

ПРАЙМ28 февраля в 01:02

Ключевые индексы Европы падают девятый день подряд из-за коронавируса

Красная весна28 февраля в 14:14
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:26, Ашберн
Армия и оружие

В Донбассе уничтожен очередной боевик ВСУ из бригады Черных запорожцев

В воскресенье, 1 марта, в Донбассе был уничтожен очередной украинский боевик из 72-й бригады ВСУ, приехавший убивать жителей ЛНР из Львовской области.
ИА Новороссия 12:18
Армия и оружие

В Идлибе Турция сбила два сирийских самолета

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Фанат «Зенита» был избит после попытки украсть флаг «Локомотива»

Вести.Ru 06:42
Футбол

«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд

Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Коммерсантъ 13:41
Происшествия

Популярного блогера-гея избили в Москве

Lenta.ru 12:40
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru 09:04
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Известия 12:07
Футбол

АЗ обыграл «Аякс» и догнал его в таблице чемпионата Голландии

АЗ обыграл "Аякс" в матче 25-го тура чемпионата Голландии — 2:0. Это позволило клубу из Алкмара догнать амстердамцев в турнирной таблице.
Спорт-Экспресс 15:59
Футбол

«Реал» и «Барселона» объявили стартовые составы на матч Примеры

РИА Новости 14:06
Армия и оружие

В Польше начались крупнейшие американские военные учения

В Польшу прибыли первые колонны американских военных и техники. С этого начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе.
Газета.Ru вчера в 10:53
Футбол

PR-директор «Локомотива»: «Черданцев четыре раза сказал об оскорблениях арбитра со стороны Сёмина, хотелось бы посмотреть видео и аудио»

Хотелось бы посмотреть видео/аудио этих "оскорблений". Палыч кричал, что была игра в мяч, потом намекал на жёлтую.
Sport.ru 16:14
Культура

Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже

61-летняя певица Мадонна упала на сцене и расплакалась во время своего выступления в Париже. Об этом сообщили фанаты певицы в Тwitter.
Культуромания 08:18
Политика

Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России

Экс-комбат «Айдара» уточнил, что находится в отделении вместе с беременной женой и девятимесячным сыном.
Lenta.ru 15:50
Музыка

Эстонию на «Евровидении» представит подопечный Киркорова

Экономика сегодня вчера в 19:40
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии

Ореанда-Новости вчера в 05:27
Экономика

Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Lenta.ru 28 февраля в 02:00
Кино

На Берлинском фестивале фильм «Дау. Наташа» получил приз

RuNews24.ru 04:50
Гаджеты

Компания Huawei анонсировала смартфон Huawei Enjoy 10e

Сегодня компания подтвердила, что 1 марта выпустит смартфон Huawei Enjoy 10e.
ITZine.ru 28 февраля в 02:55
Происшествия

В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей

Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
РИА Новости 15:36
Биатлон

Определился состав сборной России на этап Кубка мира в Нове Место

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в эфире канала «Матч ТВ» назвал состав команды на этап Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Спорт-Экспресс 04:53
Политика

В Кракове трое поляков в образах красноармейцев показали «расстрелы»

Польские активисты националистического движения "Всепольская молодежь" в образах красноармейцев показали в центре Кракова перфоманс, в рамках которого изобразили "расстрел" советскими военнослужащими польских граждан.
РЕН ТВ 10:34
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Хоккей

Панарин первым из россиян набрал 90 очков в текущем сезоне НХЛ

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Авто

На российском рынке начались продажи обновленного Volkswagen Passat

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Культура

Скончалась народная артистка Мария Антонова

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Чит-коды Сталкер Зов Припяти на ПК – оружие, деньги, здоровье, прицелы и прочее. Какие знаете?

История чит-кодов в играх: от инструментов тестеров до кода Konami Коды в «Зове Припяти» реализованы в виде консольных команд.
Cyber.sports.ru вчера в 13:49
Футбол

«Уфа» в гостях всухую проиграла «Краснодару»

Футбольный клуб «Уфа» первый свой официальный матч в 2020-м году провел в Краснодаре, где попытался оказать сопротивление местному клубу, который по итогам сезона метит на попадание в зону Лиги Чемпионов.
КП - Уфа 12:07
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2020 года

Доступные лекарства 1 марта вступает в силу закон, который разрешает ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества, в том случае, если они жизненно необходимы пациентам.
Москва 24 вчера в 16:23
Гаджеты

В Сети раскрыли стоимость геймерского смартфона Xiaomi Black Shark 3

Актуальные Новости вчера в 11:01
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Natus Vincere сыграют с G2 Esports в финале IEM Katowice 2020

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