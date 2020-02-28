Экономика
ГородовойИндекс Dow Jones обрушился на 3% из-за коронавируса
Индекс S&P 500 упал до 3145,40 пункта. Изменения на почве коронавируса затронули и другие сферы: во вторник рубль потерял к доллару 2,06 %, который на закрытии торгов стоил 65,37 рубля (официальный курс ЦБ на 26 февраля — 64,92 рубля). В среду американская валюта продолжила укрепляться.
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Ключевые индексы Европы падают девятый день подряд из-за коронавируса
Красная весна28 февраля в 14:14
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Армия и оружие
В Донбассе уничтожен очередной боевик ВСУ из бригады Черных запорожцев
В воскресенье, 1 марта, в Донбассе был уничтожен очередной украинский боевик из 72-й бригады ВСУ, приехавший убивать жителей ЛНР из Львовской области.
Армия и оружие
В Идлибе Турция сбила два сирийских самолета
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд
Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Происшествия
Популярного блогера-гея избили в Москве
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве
В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Футбол
АЗ обыграл «Аякс» и догнал его в таблице чемпионата Голландии
АЗ обыграл "Аякс" в матче 25-го тура чемпионата Голландии — 2:0. Это позволило клубу из Алкмара догнать амстердамцев в турнирной таблице.
Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие американские военные учения
В Польшу прибыли первые колонны американских военных и техники. С этого начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе.
Футбол
PR-директор «Локомотива»: «Черданцев четыре раза сказал об оскорблениях арбитра со стороны Сёмина, хотелось бы посмотреть видео и аудио»
Хотелось бы посмотреть видео/аудио этих "оскорблений". Палыч кричал, что была игра в мяч, потом намекал на жёлтую.
Культура
Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже
61-летняя певица Мадонна упала на сцене и расплакалась во время своего выступления в Париже. Об этом сообщили фанаты певицы в Тwitter.
Политика
Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России
Экс-комбат «Айдара» уточнил, что находится в отделении вместе с беременной женой и девятимесячным сыном.
Музыка
Эстонию на «Евровидении» представит подопечный Киркорова
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии
Экономика
Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие
Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Кино
На Берлинском фестивале фильм «Дау. Наташа» получил приз
Гаджеты
Компания Huawei анонсировала смартфон Huawei Enjoy 10e
Сегодня компания подтвердила, что 1 марта выпустит смартфон Huawei Enjoy 10e.
Происшествия
В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей
Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
Биатлон
Определился состав сборной России на этап Кубка мира в Нове Место
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в эфире канала «Матч ТВ» назвал состав команды на этап Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Политика
В Кракове трое поляков в образах красноармейцев показали «расстрелы»
Польские активисты националистического движения "Всепольская молодежь" в образах красноармейцев показали в центре Кракова перфоманс, в рамках которого изобразили "расстрел" советскими военнослужащими польских граждан.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Хоккей
Панарин первым из россиян набрал 90 очков в текущем сезоне НХЛ
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Игры
Чит-коды Сталкер Зов Припяти на ПК – оружие, деньги, здоровье, прицелы и прочее. Какие знаете?
История чит-кодов в играх: от инструментов тестеров до кода Konami Коды в «Зове Припяти» реализованы в виде консольных команд.
Футбол
«Уфа» в гостях всухую проиграла «Краснодару»
Футбольный клуб «Уфа» первый свой официальный матч в 2020-м году провел в Краснодаре, где попытался оказать сопротивление местному клубу, который по итогам сезона метит на попадание в зону Лиги Чемпионов.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2020 года
Доступные лекарства 1 марта вступает в силу закон, который разрешает ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества, в том случае, если они жизненно необходимы пациентам.
Гаджеты
В Сети раскрыли стоимость геймерского смартфона Xiaomi Black Shark 3
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