Экономика

Красная веснаКрасная веснаВлияние коронавируса. Индекс Dow Jones падает девятый день подряд

Индекс Dow Jones продолжает падать уже девятый день подряд на фоне новостей о распространении коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов на бирже США, 28 февраля сообщает онлайн-портал Trading Economics.
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Индекс МосБиржи нащупал поддержку

Finam.Ru04:00

Фондовые торги в США закрылись падением индексов четвертый раз за неделю

ТАССвчера в 17:07

Ключевые индексы Европы падают девятый день подряд из-за коронавируса

Красная веснавчера в 14:14

Чтобы ФРС и ЕЦБ перешли к решительным действиям, напряженность на рынках должна усилиться. Утренний обзор рынка акций, 28.02.2020

Глас Народавчера в 00:32

Фондовые торги в США завершились сильным падением

Росбалтвчера в 01:10

Неожиданный эффект: инвесторы США считают убытки от коронавируса

ПРАЙМвчера в 01:02

Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса

Интерфакс27 февраля в 10:42
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Армия и оружие

Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины

RT на русском вчера в 19:33
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском 07:30
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 08:00
Экономика

Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ

«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
REGNUM вчера в 21:49
Общество

В России резко сократились продажи путевок в Турцию

За последние два дня в России упали продажи туристических путевок в Турцию.
Рамблер вчера в 08:14
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии

Ведомости 05:56
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Происшествия

Потасовка фанатов «Спартака» и «Динамо» в метро попала на видео

В Сети появилось видео потасовки между фанатами футбольных клубов «Динамо» и «Спартак», произошедшей в столичном метро.
Известия 09:44
Гаджеты

В Сети появились рендеры смартфона Samsung Galaxy A41

Известно, что девайс Samsung Galaxy A41 получит 6,1-дюймовый FHD+ дисплей.
RuNews24.ru 06:13
Спорт

Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти

Российский лидер Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в финском Лаячхти.
Российская газета 08:07
Политика

США подписали мирное соглашение с «Талибаном»

Соединённые Штаты и афганское радикальное движение «Талибан»* подписали в Катаре мирное соглашение.
RT на русском 08:49
Кино

Netflix запустил топ-10 популярных фильмов и сериалов

Netflix запустил новую функцию. Теперь пользователи могут видеть топ-10 самых популярных фильмов и сериалов.
Piter.tv 26 февраля в 06:37
Общество

FIA и Ferrari заключили соглашение

F1news.ru вчера в 12:40
Происшествия

В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом

В иранском городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда, предположительно, привезли несколько человек, у которых был выявлен коронавирус.
Lenta.ru 08:38
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия 27 февраля в 16:02
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Вести.Ru вчера в 11:12
Происшествия

На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
РИА Новости 04:58
Армия и оружие

США закрыли крупнейшую зарубежную военную базу из-за коронавируса

Соединенные Штаты временно закрыли свою базу в Южной Корее, которая считается крупнейшим американским военным объектом за пределами страны.
Комсомольская правда вчера в 11:10
Армия и оружие

В РФ разрешили сбивать нарушившие границу гражданские самолеты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, касающееся нарушения российской границей гражданскими самолетами.
Городовой 26 февраля в 07:04
Здоровье

Состояние доставленных с Diamond Princess в Казань остается прежним

Напомним, что восемь россиян были эвакуированы с лайнера в Республиканскую инфекционную больницу в ночь на 23 февраля.
Коммерсантъ Казань вчера в 08:05
Шоу-бизнес

«Просто жуть»: изменившееся лицо Григория Лепса ужаснуло фанатов

Григорий уже ложился под нож хирурга в 2019 году. За год до этого Лепс побрился наголо, чем подогрел слухи о борьбе со смертельным недугом.
7Дней.ру 06:00
Происшествия

В Благовещенске на улице мужчина украл ребенка у матери

Газета.Ru вчера в 12:37
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Футбол

ЦСКА ушел от поражения в домашнем матче РПЛ с «Уралом»

РИА Новости 08:05
Армия и оружие

Джабаров призвал Турцию прекратить военные действия в Идлибе

Из-за действий Турции сирийский Идлиб стал оплотом террористов, заявил в пятницу, 28 февраля, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Известия вчера в 02:44
Общество

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия 07:54
Политика

Украина ужесточает с 1 марта правила пересечения границы с Россией

Украинцы с 1 марта не смогут пересекать государственную границу с Россией по внутреннему паспорту гражданина или свидетельству о рождении, для этого им необходимо будет иметь загранпаспорт.
ФАН вчера в 12:42
Наука

Медики обнаружили новый тип шизофрении

Выяснилось, что почти у половины пациентов с шизофренией не наблюдалось уменьшения объема серого вещества.
Политическая Экспертиза вчера в 11:29
Кино

В фильме-адаптации «Borderlands» режиссер зверски убьет косплееров

Рот появился на панели Gearbox PAX East сегодня в Бостоне и рассказал, что хочет добавить в фильм косплееров, чтобы зверски убить их на большом экране.
Ридус вчера в 16:08
Политика

В Совфеде прокомментировали призыв Эрдогана к Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за своей эмоциональности мог потребовать от российского коллеги Владимира Путина оставить Анкару «один на один» с Дамаском, считает первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Lenta.ru 09:34
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