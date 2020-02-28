Экономика
Красная веснаВлияние коронавируса. Индекс Dow Jones падает девятый день подряд
Индекс Dow Jones продолжает падать уже девятый день подряд на фоне новостей о распространении коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов на бирже США, 28 февраля сообщает онлайн-портал Trading Economics.
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Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса
Интерфакс27 февраля в 10:42
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:50, Ашберн
Армия и оружие
Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Экономика
Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
Общество
В России резко сократились продажи путевок в Турцию
За последние два дня в России упали продажи туристических путевок в Турцию.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Происшествия
Потасовка фанатов «Спартака» и «Динамо» в метро попала на видео
В Сети появилось видео потасовки между фанатами футбольных клубов «Динамо» и «Спартак», произошедшей в столичном метро.
Гаджеты
В Сети появились рендеры смартфона Samsung Galaxy A41
Известно, что девайс Samsung Galaxy A41 получит 6,1-дюймовый FHD+ дисплей.
Спорт
Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти
Российский лидер Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в финском Лаячхти.
Политика
США подписали мирное соглашение с «Талибаном»
Соединённые Штаты и афганское радикальное движение «Талибан»* подписали в Катаре мирное соглашение.
Кино
Netflix запустил топ-10 популярных фильмов и сериалов
Netflix запустил новую функцию. Теперь пользователи могут видеть топ-10 самых популярных фильмов и сериалов.
Общество
FIA и Ferrari заключили соглашение
Происшествия
В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом
В иранском городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда, предположительно, привезли несколько человек, у которых был выявлен коронавирус.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Армия и оружие
США закрыли крупнейшую зарубежную военную базу из-за коронавируса
Соединенные Штаты временно закрыли свою базу в Южной Корее, которая считается крупнейшим американским военным объектом за пределами страны.
Армия и оружие
В РФ разрешили сбивать нарушившие границу гражданские самолеты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, касающееся нарушения российской границей гражданскими самолетами.
Здоровье
Состояние доставленных с Diamond Princess в Казань остается прежним
Напомним, что восемь россиян были эвакуированы с лайнера в Республиканскую инфекционную больницу в ночь на 23 февраля.
Шоу-бизнес
«Просто жуть»: изменившееся лицо Григория Лепса ужаснуло фанатов
Григорий уже ложился под нож хирурга в 2019 году. За год до этого Лепс побрился наголо, чем подогрел слухи о борьбе со смертельным недугом.
Происшествия
В Благовещенске на улице мужчина украл ребенка у матери
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Футбол
ЦСКА ушел от поражения в домашнем матче РПЛ с «Уралом»
Армия и оружие
Джабаров призвал Турцию прекратить военные действия в Идлибе
Из-за действий Турции сирийский Идлиб стал оплотом террористов, заявил в пятницу, 28 февраля, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Политика
Украина ужесточает с 1 марта правила пересечения границы с Россией
Украинцы с 1 марта не смогут пересекать государственную границу с Россией по внутреннему паспорту гражданина или свидетельству о рождении, для этого им необходимо будет иметь загранпаспорт.
Наука
Медики обнаружили новый тип шизофрении
Выяснилось, что почти у половины пациентов с шизофренией не наблюдалось уменьшения объема серого вещества.
Кино
В фильме-адаптации «Borderlands» режиссер зверски убьет косплееров
Рот появился на панели Gearbox PAX East сегодня в Бостоне и рассказал, что хочет добавить в фильм косплееров, чтобы зверски убить их на большом экране.
Политика
В Совфеде прокомментировали призыв Эрдогана к Путину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за своей эмоциональности мог потребовать от российского коллеги Владимира Путина оставить Анкару «один на один» с Дамаском, считает первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.