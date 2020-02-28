Экономика

Красная веснаКрасная веснаВлияние коронавируса. Индекс Dow Jones падает девятый день подряд

Индекс Dow Jones продолжает падать уже девятый день подряд на фоне новостей о распространении коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов на бирже США, 28 февраля сообщает онлайн-портал Trading Economics.
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Dow Jones обвалился почти на 3% при открытии торгов

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Биржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса

РБКвчера в 16:35

Влияние коронавируса. Индекс Dow Jones падает девятый день подряд

Красная весна07:01
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Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса

Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
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Актеры из «Гарри Поттера» соберутся в новом проекте Роулинг

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Первым фото после операции поделился Дмитрий Тарасов

Футболиста прооперировали в итальянской клинике. На своей странице в Instagram Тарасов поделился снимком из больничной палаты.
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Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года

Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
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Как с 1 марта изменится жизнь россиян

Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.
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Армия и оружие

Главы генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии

Представители Министерства обороны России проинформировали, что глава ВС РФ Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальника штабов (КНШ) ВС США Марк Милли провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили эскалацию в Идлибе.
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На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»

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В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
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В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
РИА Новости вчера в 23:27
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Путин решит судьбу бога в Конституции

«Можно предложить юридический текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в бога», — объяснила Хабриева вариант с упоминанием бога в Основном законе.
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Сегодня смартфон Nubia Red Magic 5G прошел китайскую сертификацию TENAA. Благодаря этому, в сети появились первые изображения устройства.
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Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас назвали свою новорожденную дочь Машей.
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Глава Marvel озвучил Таноса в «Симпсонах»

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«Манчестер Юнайтед» одержал самую крупную домашнюю победу с 2011 года

Накануне "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на "Олд Траффорде" разгромил бельгийский "Брюгге" со счётом 5:0.
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Министерство государственной безопасности самопровозглашенной ЛНР задержало внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Виталия Ромаса.
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В ГБР завершили допрос Порошенко

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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У госпитализированных в Москве с подозрением на коронавирус заболевание не подтверждено

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В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро

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В Кремле заявили о возможной встрече лидеров России и Турции в Москве

В феврале глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча с Владимиром Путиным запланирована на 5 марта.
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В Южной Корее зафиксирован повторный случай заражения коронавирусом

Напомним, повторные случаи заражения были зафиксированы в некоторых провинциях Китая.
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