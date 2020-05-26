Коронавирус

Телеканал 360°Телеканал 360°Влияние пандемии коронавируса на мир оценили в Кремле

Были в истории и «более чудовищные эпидемии». Песков отметил, что последствия пандемии неизбежны, однако жизнь обязательно вернется в нормальное русло, как это было всегда. О пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта.
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Песков назвал гаданием домыслы о последствиях пандемии для всего мира

Life.ru06:59

В Кремле оценили влияние пандемии коронавируса на мир

Известия07:23

Песков рассказал, как пандемия изменит жизнь человечества

Газета.Ru07:08

В Кремле оценили вероятность новой реальности после коронавируса

Lenta.ru07:43

Песков ответил на слова о новой реальности после пандемии

РЕН ТВ06:56

Песков назвал разговоры о последствиях пандемии гаданием

РИА Новости06:53

В Кремле оценили возможность новой реальности после пандемии

РБК06:45
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Происшествия

Зампрокурора Волгограда задержан за взятку

Сегодня, 25 мая, по подозрению в покушении на взятку в значительном размере задержан заместитель прокурора Волгограда.
FreeNews-Volga вчера в 10:39
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Политика

Президент Южной Осетии посетит парад Победы в Москве 24 июня

Известия 10:48
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов

Фитнес-центры и спортзалы, которые захотят открыться после смягчения ограничений, должны будут иметь пятидневный запас средств индивидуальной защиты для работников, дезинфицирующих и моющих средств, ежедневно проводить дезинфекцию, поставить на входе санитайзеры для посетителей.
РБК 10:54
Политика

Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции

В качестве возможных дат голосования по поправкам к Конституции власти России рассматривают 1 и 8 июля.
Lenta.ru 11:02
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы

Коммерсантъ 10:53
Армия и оружие

Генерал высказался о словах политика по «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»

По словам генерала, следует не увеличивать количество военнослужащих, а для начала обеспечить всем необходимым тех, кто уже служит.
Военное обозрение 02:36
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Происшествия

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Известия вчера в 19:03
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Наука

Голодные шмели покусывают листья, чтобы стимулировать их цветение

Сайт интересных новостей 24 мая в 07:16
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Общество

Кадыров провел совещание по борьбе с коронавирусом в Чечне

Коммерсантъ 10:20
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Здоровье

В Татарстане ограничения по коронавирусу могут снизить через неделю

Татарстан через неделю может рассмотреть возможность снижения ограничений по коронавирусу.
Коммерсантъ Казань 06:20
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Происшествия

Задержан подозреваемый в осквернении мемориала Победы в Черноголовке

Черноголовка, Московская область, 25 мая 2020, 19:21 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в осквернении мемориала в честь Победы в Великой Отечественной войне, задержан сотрудниками полиции в Черноголовке.
REGNUM вчера в 12:21
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Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

РБК 11:08
Авто

Новый Haval H6 показали до премьеры

Судя по снимкам, Haval H6 следующей генерации получит дизайн в стиле концептуального вседорожника Haval Concept H, который презентовали в феврале текущего года в Индии.
Новые автомобили вчера в 00:43
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Происшествия

Журналиста Илью Азара задержали в Москве

Журналист "Новой газеты" Илья Азар задержан в центре Москвы за пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 11:19
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
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Происшествия

В Екатеринбурге загорелся культурный центр

В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 квадратных метров, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 11:15
Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания вчера в 15:20
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Политика

В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды

Бизнес-газета 03:26
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Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом

Народные новости вчера в 07:00
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Здоровье

Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом

Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском 09:32
Экономика

Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии

Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
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Авто

В Сети появились фото концепта ГАЗ-3104

В Сети появились фото концепта ГАЗ-3104, который так и не поступил в серийное производство.
Дни24 05:19
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Происшествия

Полиция устроила проверку на московском рынке «Фуд сити»

Интерфакс 08:17
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Общество

Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен

Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
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Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ

"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
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Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
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Обновлен рейтинг самых продаваемых игровых консолей в истории

Обновлен рейтинг самых продаваемых игровых консолей в истории. Рейтинг был составлен ресурсом VGChartz.
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Бизнесмен из РФ купил за 15,5 млн фунтов дом рядом дворцом королевы

РИА Новости 08:55
Армия и оружие

Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Lenta.ru 03:42
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