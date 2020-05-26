Коронавирус
Телеканал 360°Влияние пандемии коронавируса на мир оценили в Кремле
Были в истории и «более чудовищные эпидемии». Песков отметил, что последствия пандемии неизбежны, однако жизнь обязательно вернется в нормальное русло, как это было всегда. О пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта.
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Происшествия
Зампрокурора Волгограда задержан за взятку
Сегодня, 25 мая, по подозрению в покушении на взятку в значительном размере задержан заместитель прокурора Волгограда.
FreeNews-Volga вчера в 10:39
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов
Фитнес-центры и спортзалы, которые захотят открыться после смягчения ограничений, должны будут иметь пятидневный запас средств индивидуальной защиты для работников, дезинфицирующих и моющих средств, ежедневно проводить дезинфекцию, поставить на входе санитайзеры для посетителей.
РБК 10:54
Политика
Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции
В качестве возможных дат голосования по поправкам к Конституции власти России рассматривают 1 и 8 июля.
Lenta.ru 11:02
Армия и оружие
Генерал высказался о словах политика по «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»
По словам генерала, следует не увеличивать количество военнослужащих, а для начала обеспечить всем необходимым тех, кто уже служит.
Военное обозрение 02:36
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Известия вчера в 19:03
Наука
Голодные шмели покусывают листья, чтобы стимулировать их цветение
Сайт интересных новостей 24 мая в 07:16
Общество
Кадыров провел совещание по борьбе с коронавирусом в Чечне
Коммерсантъ 10:20
Здоровье
В Татарстане ограничения по коронавирусу могут снизить через неделю
Татарстан через неделю может рассмотреть возможность снижения ограничений по коронавирусу.
Коммерсантъ Казань 06:20
Происшествия
Задержан подозреваемый в осквернении мемориала Победы в Черноголовке
Черноголовка, Московская область, 25 мая 2020, 19:21 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в осквернении мемориала в честь Победы в Великой Отечественной войне, задержан сотрудниками полиции в Черноголовке.
REGNUM вчера в 12:21
Авто
Новый Haval H6 показали до премьеры
Судя по снимкам, Haval H6 следующей генерации получит дизайн в стиле концептуального вседорожника Haval Concept H, который презентовали в феврале текущего года в Индии.
Новые автомобили вчера в 00:43
Происшествия
Журналиста Илью Азара задержали в Москве
Журналист "Новой газеты" Илья Азар задержан в центре Москвы за пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 11:19
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся культурный центр
В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 квадратных метров, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 11:15
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания вчера в 15:20
Политика
В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды
Бизнес-газета 03:26
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом
Народные новости вчера в 07:00
Здоровье
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом
Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском 09:32
Экономика
Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии
Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
Авто
В Сети появились фото концепта ГАЗ-3104
В Сети появились фото концепта ГАЗ-3104, который так и не поступил в серийное производство.
Дни24 05:19
Общество
Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен
Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
Daily 08:10
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Технологии
Обновлен рейтинг самых продаваемых игровых консолей в истории
Обновлен рейтинг самых продаваемых игровых консолей в истории. Рейтинг был составлен ресурсом VGChartz.
Ferra 02:44
Армия и оружие
Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным
В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Lenta.ru 03:42